Aumentan los asaltos a lavanderías: dos detenidos tras un robo nocturno en Benidorm

Las lavanderías se han convertido en el nuevo objetivo de los ladrones. Este tipo de establecimientos, abiertos muchas horas al día y con escasa presencia de personal, están de moda entre los delincuentes, como demuestra el último suceso ocurrido a finales de febrero en Benidorm. Una lavandería de la avenida de Villajoyosa fue objeto de robo, donde los ladrones se hicieron con un botín de 750 euros pero ocasionando daños por valor de 4.200 euros.

Dos individuos españoles, J.C.G. de 55 años, y A.C.V. de 17, fueron detenidos como presuntos autores de un robo con fuerza cometido durante la noche en una lavandería autoservicio de la citada avenida.

Según las investigaciones, los sospechosos forzaron la cajetilla de un secador, de la que sustrajeron 50 euros en efectivo, causando daños valorados en unos 3.000 euros. Además, se llevaron el cajetín de cambio con aproximadamente 700 euros, que también resultó dañado, con desperfectos estimados en 1.200 euros.

El propietario del establecimiento se personó -tras tener conocimiento de los hechos por el aviso de la Policía Nacional- y revisó las imágenes del sistema de videovigilancia, en las que se podía identificar a los presuntos autores. Esa misma noche, los agentes localizaron a ambos en una gasolinera de la zona, donde fueron identificados y detenidos.

Los dos arrestados cuentan con antecedentes por delitos de robo con fuerza y hurtos. El mayor de ellos también tiene antecedentes por malos tratos. Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición judicial, aunque el menor quedó posteriormente en libertad.