Benidorm activa las obras del parking subterráneo de Jaime I con cortes de tráfico desde el día 10

Todo listo ya para que la próxima semana arranquen las obras del aparcamiento subterráneo de la avenida Jaime I. Después de varias semanas de ejecución de los trabajos previos de desvío de servicios y trasplante de arbolado, el martes que viene, 10 de marzo, se inicia la labor de cimentación lo que conllevará cerrar la circulación entre Ricardo Bayona y Los Limones así como en la avenida de Nicaragua. La construcción del subterráneo dotará de 406 plazas a un parking en una vía que ya pasó por un intento de establecer en el barrio una dotación similar.

El concejal de Obras y Movilidad de Benidorm, Francis Muñoz, ha anunciado este miércoles que a partir del martes 10 de marzo se cerrará al tráfico el tramo comprendido entre el cruce de Ricardo Bayona-Los Limones y la avenida Nicaragua.

La primera fase de la actuación se centrará en la cimentación del futuro aparcamiento, trabajos que requerirán maquinaria de gran envergadura, para posteriormente acometer las labores de excavación y construcción del forjado.

Opciones al tránsito

Como ya se ha apuntado, la ejecución significará la clausura al tráfico del trecho comprendido entre las calles Ricardo Bayona y Los Limones, afectando también a la avenida Nicaragua. A ello se une el corte del acceso a Jaime I desde las calles Marqués de Comillas, Tordo y Panamá para evitar que los vehículos accedan a la zona afectada. Los conductores que deseen llegar a la avenida Uruguay deberán hacerlo a través de la avenida Nicaragua, mientras que la calle El Tordo pasará a tener doble sentido de circulación.

El concejal ha señalado que una de las prioridades del proyecto ha sido minimizar las afecciones a residentes y al tejido productivo de la avenida. Por ello, se ha optado por no ejecutar las obras por tramos, con el objetivo de acortar plazos y que las afecciones coincidan únicamente con una Semana Santa, un verano y una Navidad.

Zonas de carga y descarga

Mientras dure el corte total, se habilitarán nuevas zonas de carga y descarga para facilitar el suministro a comercios, hoteles y restaurantes. Se creará una nueva área en la parte alta de Jaime I, entre las calles Arnedo y Ricardo Bayona; otra en la avenida Uruguay, frente al cementerio; y se ampliará la existente en la parte baja de la calle Maravall.

Con anterioridad se han desarrollado los trabajos preparatorios, trasplantando más de 30 ejemplares de árboles de la especie“Melia azedarach”, que han sido reubicados en distintos puntos de la ciudad como el parque de El Moralet, el parque de Foietes y el recinto Festa Espai, junto al trinquet Vicente Pérez Devesa. Asimismo, se han realizado catas para localizar y desviar servicios de telefonía, gas y electricidad, se ha generado una nueva rotonda en el cruce de la avenida Los Limones y se ha creado un paso de peatones adicional en la avenida Jaime I.

Nueva rotonda

El nuevo parking dispondrá de dos plantas subterráneas y un total de 406 plazas de rotación. Desde el área de Movilidad, en coordinación con la empresa adjudicataria, se ha reorganizado el tráfico del entorno para mejorar la fluidez, apoyándose en la nueva rotonda que se está ultimando en el cruce entre las calles Ricardo Bayona y Los Limones y que entrará en funcionamiento la próxima semana.