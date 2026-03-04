Dimite la edil de Vox en l’Alfàs del Pi por acoso y hostilidad interna del portavoz de su grupo

La concejal del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, María José Fuster Pérez, ha presentado su renuncia irrevocable al acta de concejal y a todos sus cargos orgánicos tras denunciar una situación prolongada de acoso laboral y hostilidad interna dentro de su grupo municipal. De todo ello acusa al portavoz del grupo Manuel Saz Planelles, por unos hechos denunciados en la ejecutiva provincial y desoídos por lo que la edil ha puesto el asunto en manos del Comité Nacional de Garantías.

En un comunicado dirigido al alcalde del consistorio, Fuster sostiene que la decisión, adoptada “desde la serenidad y con profunda tristeza”, responde a causas de fuerza mayor que han puesto en riesgo su salud y su dignidad personal. La edil asegura haber sufrido durante meses un clima de “agresividad verbal, bloqueo institucional y trato degradante” por parte del portavoz de su grupo, Manuel Saz Planelles, lo que habría derivado en un cuadro de ansiedad con prescripción médica de reposo.

Entre los motivos que fundamentan su dimisión, la ya exconcejal señala el menosprecio sistemático a su labor institucional, incluyendo descalificaciones públicas y privadas. Según expone, el portavoz habría llegado a atribuir sus opiniones a una “Inteligencia Artificial” en tono despectivo y a calificar como un “paripé” el trabajo desarrollado en las Comisiones Informativas.

Asimismo, denuncia el abandono de responsabilidades por parte de la portavocía, asegurando que durante meses asumió en solitario la representación institucional del grupo debido a ausencias prolongadas no justificadas, incluso en debates clave como los relativos a los Presupuestos Municipales de 2026.

Fuster también lamenta la falta de respuesta por parte de los órganos internos de su formación política, a los que afirma haber solicitado amparo desde diciembre de 2025 sin obtener protección efectiva. “La ausencia de apoyo ante el maltrato verbal me ha dejado en una situación de absoluta indefensión institucional”, recoge el escrito.

“Esta insostenible presión psicológica y falta de respeto ha derivado en un cuadro clínico de ansiedad que me obligó recientemente a cursar baja por prescripción facultativa de reposo. Pese a haber solicitado reiteradamente amparo institucional a los órganos directivos de mi partido desde diciembre de 2025 para que intervinieran ante esta situación, solo he obtenido silencio y falta de protección”.

Acude al Comité de Garantías

Ante esta “inacción” la edil se ha dirigido ya al Comité Nacional de Garantías de Vox para que estudie el caso y adopte las medidas que sean necesarias en relación con los hechos denunciados.

En su despedida, la concejal agradece la confianza de los vecinos de l’Alfàs del Pi, así como el respaldo del personal técnico y administrativo del Ayuntamiento y el trato respetuoso recibido por parte de otros grupos de la corporación municipal.

Con esta renuncia, el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi queda pendiente de la cobertura de la vacante conforme a la normativa electoral vigente.

El portavoz Saz Planelles: “María José es una compañera de 10 pero en todas las familias hay desavenencias” El portavoz de Vox en l´Alfás, Manuel Saz Planelles, y acusado por la edil dimisionaria de trato “hostil y degradante”, ha indicado a INFORMACIÓN que no sabe nada de la dimisión de manera oficial pero aún así ha salido al paso calificando a María José Fuster como una persona “extraordinaria”. “Como mujer, persona y compañera es de 10 pero en política, como en todas las familias, ya se sabe que hay roces; ella es la que ha tomado la decisión de abandonar el partido, nadie la ha echado y hay que respetarla”, ha señalado Saz Planelles para añadir que “sí que es verdad que ella ha abusado de la Inteligencia Artificial”, abundando así en uno de los puntos de la nota de dimisión en la que Fuster recriminaba que el portavoz le acusase de que abusaba de esta ayuda para confeccionar sus intervenciones.

(Noticia en elaboración)