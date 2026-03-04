El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, se consolida como uno de los grandes espacios musicales del Mediterráneo
Con más de una docena de grandes citas culturales ya confirmadas y nuevas incorporaciones aún por anunciar
El Gran Hotel Bali, reconocido como el hotel más alto de Europa y uno de los iconos del skyline de Benidorm, presenta su ambiciosa programación musical 2026, consolidándose como uno de los principales espacios hoteleros de conciertos y festivales del Mediterráneo.
Con más de una docena de grandes citas culturales ya confirmadas y nuevas incorporaciones aún por anunciar, el Gran Hotel Bali refuerza su apuesta por integrar alojamiento, espectáculo y experiencia turística en un mismo entorno.
Programación Musical 2026 – Gran Hotel Bali
- Concierto Tunde – Shola · 5 febrero
- Festival de Bachata / Salsa · 12-15 febrero
- Festival Internacional de Baile Latino · 19-22 febrero
- Concierto de Alexander Rybak (ganador de Eurovisión) · 5 marzo
- Homenaje a The Beatles por La Banda de Late Motiv · 21 marzo
- Festival Internacional Cubano · 9-12 abril
- Bali R´N´R Festival · 17-19 abril
- Festival Tango · 28 abril – 3 mayo
- Pasión por la Danza (Concurso de baile) · 8-10 mayo y 5-7 junio
- Benidorm Soul Festival · 13-17 mayo
- Festival Salsa-Bachata · 27-30 agosto
- Benidorm Disco Funk Festival 70’-80’-90’ · 16-20 septiembre
- World Dance Festival · 1-4 octubre
- Bachata Festival · 13-15 noviembre
El calendario continúa abierto y la previsión es incorporar nuevas citas musicales en los próximos meses.
Impacto estimado 2026
La previsión para el conjunto del año es:
- Más de 20.000 asistentes acumulados.
- Entre 7.000 y 9.000 pernoctaciones directas vinculadas a los eventos.
- Picos superiores al 90-95% en temporada media.
Se estima que aproximadamente el 85% de los asistentes pernocta en el propio establecimiento, generando además efecto tractor sobre otros alojamientos del destino.
De icono arquitectónico a icono cultural
Con más de 50 plantas y una infraestructura preparada para albergar grandes formatos musicales, el Gran Hotel Bali consolida un modelo que integra:
- Espacio escénico profesional
- Producción técnica especializada
- Alojamiento para artistas y asistentes
- Restauración y barras propias
- Paquetes de estancia vinculados al evento
Este modelo de venue hotelero impulsa la desestacionalización y fortalece la posición de Benidorm como destino cultural abierto todo el año
Esta línea de programación se mantendrá como apuesta estratégica del Gran Hotel Bali en los próximos años, reforzando su posicionamiento como uno de los grandes espacios musicales del Mediterráneo.
