La primera feria de empleo de La Vila reúne a más de 200 aspirantes y oferta 150 puestos de trabajo

Entrevistas de tú a tú como parte de la estrategia de la primera feria laboral que celebra La Vila Joiosa para unir en un espacio a los demandantes de empleo y a las empresas de la comarca de la Marina Baixa. De esta manera más de 200 personas se han inscrito con el objetivo de conseguir un puesto de trabajo entre las 150 propuestas de áreas como turismo u hostelería entre otras.

Este ha sido uno de los objetivos de la primera feria de empleo “Villajoyosa Emplea 2026”, celebrada este miércoles en el municipio conectando de forma directa a empresas y demandantes de trabajo. La jornada, organizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), LABORA y el Ayuntamiento de Villajoyosa a través de la Agencia de Desarrollo y Empleo Local (ADL), ha sido calificada como un éxito de participación.

Comercio, hostelería, industria y más

El encuentro, celebrado en el Teatre Auditori de La Vila Joiosa, ha congregado a una treintena de empresas locales que han puesto sobre la mesa cerca de 150 ofertas de trabajo activas. Los sectores representados han abarcado áreas estratégicas como turismo y hostelería, comercio, industria, construcción, servicios, logística y transporte, mantenimiento, sector sociosanitario, formación y emprendimiento, además de compañías centradas en la integración laboral de personas con discapacidad.

Incorporaciones a corto plazo

Los asistentes han podido mantener entrevistas directas con responsables de recursos humanos de empresas que cuentan con vacantes activas y prevén nuevas incorporaciones a corto y medio plazo.

El alcalde Marcos Zaragoza ha participado en la apertura junto al vicesecretario general de la FVMP, Modesto Martínez; la directora territorial de Empleo y LABORA en Alicante, Cortes Martínez de las Heras; y la concejal de Comercio, Industria y Turismo, Rosa Llorca.

Zaragoza ha asegurado un “resultado tangible” de esta primera edición, ya que se prevé el cierre de contratos a corto plazo.

En lo que concierne a la situación laboral y los datos de desempleo en La Vila Joiosa, actualmente hay 1.937 personas desempleadas en la comarca, “el nivel más bajo desde 2022, con un descenso anual del 6,7%”, siendo el sector servicios el principal motor del empleo en la Marina Baixa, según ha indicado el primer edil.

También desde la FVMP se ha respaldado un encuentro como el celebrado y han ha puesto en valor la colaboración entre instituciones y ayuntamientos para acercar oportunidades laborales a los municipios.

La concejal Rosa Llorca ha recalcado el papel fundamental de la Agencia de Desarrollo Local como “herramienta fundamental” para fomentar la formación, la profesionalización y el empleo en coordinación con el sector privado.

En esta primera edición también han colaborado entidades como FEMPA, el Pacto por el Empleo Marina Baixa (POMB) y los prospectores de la FP Dual, que ofrecieron asesoramiento especializado a los participantes.