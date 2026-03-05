Benidorm mejora la recogida de pluviales en el Parque de Elche para evitar acumulaciones de agua

La Concejalía de Ciclo del Agua del Ayuntamiento de Benidorm está desarrollando una intervención en el Parque de Elche con el objetivo de mejorar la recogida de aguas pluviales en la entrada del recinto. La actuación responde a una petición trasladada por los departamentos de Limpieza Viaria y Servicios Técnicos, que habían detectado la formación habitual de un gran charco cuando se producen lluvias o durante los baldeos de limpieza.

En el lugar se suele formar un gran charco con las lluvias y los baldeos debido a la falta de pendiente en ese punto, lo que provocaba que el pavimento nunca llegase a estar completamente limpio. Para resolver esta situación, se ha construido una canaleta que facilita la recogida del agua acumulada y la redirige hacia una arqueta ya existente en el propio parque, poniendo así fin al problema.

Además de evitar el estancamiento, el edil del área Gonzalez de Zárate ha destacado que la actuación también mejorará la imagen del parque, ya que permitirá una limpieza más eficaz de la zona situada frente a la fuente.

El concejal ha precisado que esta obra era una reivindicación trasladada por Limpieza Viaria y Servicios Técnicos, que fue estudiada por el área de Ciclo del Agua y finalmente ejecutada con cargo a los fondos de renovación de la concesionaria Hidraqua. De este modo, toda la plaza situada delante de la fuente contará con un sistema de recogida de pluviales que evitará cualquier acumulación de agua.

Está previsto que la intervención se prolongue durante una semana, salvo que la climatología adversa retrase su finalización.