Cortada la Línea 1 del TRAM entre Cala Piteres y La Creueta tras caer un coche sobre la vía

La circulación de la Línea 1 del TRAM permanece interrumpida este jueves entre las paradas de Cala Piteres y La Creueta después de que un vehículo haya caído sobre la vía, provocando la interceptación del trazado ferroviario.

Según las primeras informaciones, el coche se habría precipitado desde un puente de la carretera situado sobre la infraestructura tranviaria, en las proximidades de Eurotenis. Afortunadamente, no se han registrado heridos ni entre los pasajeros del tren ni entre los ocupantes del vehículo.

La compañía Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) ha activado el protocolo de seguridad y ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses sustitutorio para cubrir el tramo afectado entre El Campello y La Creueta sin paradas intermedias. Las labores de retirada del coche obligan a cortar la tensión eléctrica de la catenaria, lo que impide la circulación de los trenes hasta que finalicen los trabajos y se garantice la seguridad de la línea.

(Noticia en elaboración)