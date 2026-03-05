La fuerza de la primera respuesta: Altea acogerá una jornada nacional sobre emergencias en las catástrofes naturales

El próximo 17 de abril, el Palau Altea será el escenario de una jornada técnica de ámbito nacional dedicada al análisis de la respuesta operativa ante la DANA que golpeó con dureza las provincias de Valencia y Albacete el 29 de octubre de 2024. Bajo el lema “La fuerza de la primera respuesta en catástrofes naturales”, el encuentro reunirá a responsables de emergencias, policías locales, bomberos y representantes de la Unidad Militar de Emergencias para analizar y reflexionar sobre la mayor emergencia climática vivida en la región en las últimas décadas, poniendo el foco en la empatía operativa, la coordinación institucional y las experiencias positivas vividas durante esta catástrofe natural que afectó a municipios de la comunidad de Castilla-La Mancha y especialmente a varios de la Comunidad Valenciana, centrados en las comarcas de L’Horta Sud, Ribera Alta y Baixa, y Hoya de Buñol.

La presentación de la jornada se realizó con la participación del alcalde de Altea, Diego Zaragozí; el concejal de Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez; el presidente de la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de la Comunidad Valenciana (AjmplCV-UnijeMpolCV), Agustín Rubio; el presidente del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), Francisco González y el inspector jefe de la Policía Local de Altea, Vicente Soler.

La jornada, organizada por la AjmplCV-UnijeMpolCV y el SPPLB , tiene un objetivo claro: convertir las experiencias vividas durante la DANA en conocimiento útil para mejorar los protocolos de actuación ante futuras catástrofes. Pero, sobre todo, pretende poner el foco en quienes suelen ser los primeros en llegar cuando todo se complica: los policías locales.

La Policía Local, primera línea en la emergencia

Durante la DANA, muchos municipios se vieron aislados en cuestión de horas. Carreteras cortadas, barrios anegados y comunicaciones interrumpidas obligaron a una reacción inmediata. En ese escenario, la Policía Local se convirtió en la primera línea de intervención, coordinando rescates, evacuaciones y la atención directa a vecinos afectados.

Durante la presentación del evento se destacó que la verdadera dimensión de la respuesta policial “no se mide solo en logística o coordinación, sino también en el componente humano de la intervención. No solo se trata de gestionar recursos. Los agentes no solo actuaron como responsables de seguridad, sino también como referentes humanos para una población golpeada por el miedo y la incertidumbre. En numerosos casos, los propios policías eran también vecinos afectados por la catástrofe, pero aun así continuaron prestando servicio y ofrecieron apoyo y consuelo a las víctimas en medio del caos”, subrayó Agustín Rubio.

Francisco González recordó que la DANA “superó todos los registros meteorológicos y puso al límite los protocolos de emergencia conocidos hasta la fecha y también a los integrantes de los servicios de emergencia. Por ello, es una cuestión que estudiaremos y analizaremos en esta jornada”, adelantó.

Vicent Soler, por su parte, destacó que en medio del colapso de las infraestructuras, “la respuesta inmediata recayó sobre el personal de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía de la Generalitat, Protección Civil, UME y servicio de Bomberos presentes en esas horas en los municipios afectados” y añadió que el encuentro “reunirá a los máximos responsables de la seguridad y las emergencias con el objetivo de transformar el aprendizaje adquirido sobre el terreno en nuevos protocolos de actuación”, afirmando que “a diferencia de otros congresos técnicos, esta jornada introduce el concepto de empatía operativa, poniendo en valor el componente humano de la intervención en situaciones extremas”.

Un encuentro para aprender de la experiencia

Durante la jornada se abordará la gestión del mando en municipios aislados, el papel de la fraternidad municipal con la llegada de policías voluntarios de toda España y la coordinación táctica entre los cuerpos civiles de Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias.

Según explicó el inspector jefe Vicente Soler, “esta jornada pretende ir más allá de lo estrictamente técnico. Será un evento diferente, combinando el lado académico con el lado personal. Queremos reflexionar sobre lo vivido y compartir experiencias reales para mejorar la respuesta futura en este evento dirigido a Policías Locales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bomberos, servicios sanitarios, Protección Civil, voluntariado, personal docente y estudiantes de emergencias, así como a responsables institucionales y representantes de la sociedad civil”.

El concejal Deo Sánchez destacó la importancia de este tipo de iniciativas para reforzar la preparación de los cuerpos de seguridad afirmando que “estas jornadas contribuyen a tener una plantilla mejor formada y, por tanto, una ciudad más segura y con mayor calidad de vida”.

Mientras que el alcalde Diego Zaragozí quiso subrayar el papel esencial de los policías locales en cualquier emergencia y destacó que “debemos poner en valor a la Policía Local porque, en cualquier catástrofe, los primeros en llegar siempre son ellos, y por eso quiero agradecer a la organización que llevan estas jornadas tan potentes que servirán para que Altea y otros municipios estén más seguros aún”.

Cartel de la jornada nacional sobre emergencias en las catástrofes naturales que se celebrara en Altea. / INFORMACIÓN

Empatía operativa y cooperación institucional. Las mesas de debate

Uno de los conceptos centrales del encuentro será el de “empatía operativa”, una idea que busca reconocer la dimensión humana del trabajo de los primeros intervinientes. No solo se analizarán protocolos y estrategias, sino también la capacidad de los profesionales para acompañar a las víctimas en momentos críticos.

El programa incluirá cinco mesas redondas centradas en los principales retos de la emergencia. En la primera, que lleva por título “En primera persona. El profesional vs. la persona en la emergencia”, participarán varios jefes y responsables de las Policías Locales de los municipios afectados que gestionaron la primera respuesta. Será un relato directo y de alto impacto de los profesionales que gestionaron el caos inicial desde la visión profesional y especialmente la personal.

La segunda mesa, titulada “Cooperación Policial Intermunicipal: El apoyo de las Policías Locales ajenas a las zonas damnificadas”, detallará cómo la vocación de servicio se transformó en una red de fraternidad municipal, atrayendo a agentes de toda España en un despliegue de solidaridad sin precedentes. En ella se analizará la llegada masiva de policías externas a las zonas afectadas. Con dos cuerpos de Policía Municipal de grandes ciudades -Madrid y Pamplona- y la agrupación de municipios pequeños para ayudar en la zona.

En la mesa tercera, titulada “El peso del uniforme: Gestión del trauma tras el impacto de la DANA”, la psicóloga emergencista Teresa Marín Salinas hablará sobre el impacto traumático y los problemas de salud mental que tuvo la DANA en las personas afectadas así como en los efectivos de emergencias que estuvieron en los días de salvamento y ayuda en los pueblos que sufrieron la devastación.

En la cuarta mesa, titulada “Retos de la respuesta conjunta: Cooperación UME-Bomberos en grandes catástrofes”, se analizará la coordinación entre Policía Local, Bomberos y Unidad Militar de Emergencias abordándose los retos a los que se enfrentaron la UME y los Bomberos en los municipios afectados, además de explicar el engranaje técnico entre la disciplina militar de la UME y la agilidad de los servicios civiles de bomberos.

Por último, en la quinte mesa, titulada “Las voces del barro”, se mostrará el testimonio de la experiencia vivida por los afectados con los servicios de seguridad y emergencia, voluntarios, etc. La Mesa estará formada por vecinos de varios municipios de las zonas afectadas que contarán en primera persona como vivieron ese despliegue sin precedentes en sus municipios.

Un homenaje y una mirada al futuro

La jornada incluirá también un homenaje a las víctimas de la DANA, recordando a quienes sufrieron las consecuencias más duras del fenómeno meteorológico. Al mismo tiempo, el encuentro busca poner en valor las experiencias positivas que surgieron durante la crisis, desde la solidaridad ciudadana hasta la cooperación entre instituciones y profesionales de emergencias.

En definitiva, “el evento pretende demostrar que, detrás de cada intervención, hay una red de personas comprometidas con proteger a la ciudadanía. Y entre ellas, la Policía Local ocupa un lugar esencial: la fuerza silenciosa que llega primero cuando la naturaleza golpea con más dureza”, ha aseverado este jueves el inspector Vicent Soler.