La magia de Jorge Blass llega a Benidorm con un espectáculo para toda la familia
El mago ofrecerá un show con magia interactiva, apariciones y desapariciones que harán las delicias de todo el público
El famoso mago Jorge Blass actuará el próximo 13 de junio en Benidorm. Su espectáculo ‘La Magia de Jorge Blass’ llevará al Centro Cultural sus nuevas ilusiones pensadas para toda la familia.
En el espectáculo se usará toda la tecnología del siglo XXI para hacer magia interactiva con el público, habrá apariciones y desapariciones y todo envuelto en un halo de misterio.
El show tendrá lugar a las 20.00 horas y durará una hora y 15 minutos. Las entradas tienen un precio de 22 euros más gastos de gestión a través de la web Giglon.
Jorge Blass, uno de los magos más famosos del mundo
Jorge Blass ha sido premiado con la Varita Mágica de Oro en Monte Carlo y con el Premio Siegfried and Roy en Las Vegas, y ha actuado para famosos como Jackie Chan, Vin Diesel, Scarlett Johanson, Plácido Domingo o David Copperfield.
Espectaculares efectos mágicos con los que Jorge recorre el mundo actuando en teatros y televisiones de Las Vegas, Hollywood ó Shangai. Sus espectáculos han sido premiados con la Varita Mágica de oro en Monte Carlo y el Premio Siegfried and Roy en Las Vegas.
Además, es fundador y director del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo Price desde el 2011 y ha dirigido programas de magia en cadenas de televisión nacional (“Nada x aquí”, “Por Arte de Magia”). También ha sido colaborador habitual en programas de radio y televisión, dando a conocer el arte de la magia.
