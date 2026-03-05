La Primitiva deja más de 42.000 euros en Alicante: un premio sellado en l’Alfàs del Pi

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves 5 de marzo ha dejado un nuevo premio en la provincia de Alicante. Un boleto validado en l’Alfàs del Pi ha resultado agraciado con 42.855,44 euros tras acertar la segunda categoría (5 aciertos + complementario).

El boleto premiado fue sellado en el receptor 3.230, situado en Ejércitos Españoles, 29, local 4, en el municipio alicantino.

Seis acertantes de segunda categoría

En el sorteo de este jueves se registraron seis acertantes de segunda categoría en toda España, que percibirán 42.855,44 euros cada uno.

Por su parte, no hubo acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro).

Dos acertantes de primera categoría

El premio de primera categoría (6 aciertos) se repartió entre dos acertantes, que recibirán 792.825,58 euros cada uno.

Combinación ganadora de La Primitiva

La combinación ganadora del sorteo ha sido: 05 - 08 - 15 - 37 - 45 - 48. Complementario: 07. Reintegro: 5.

En el sorteo del Joker, el número premiado ha sido el 2 685 099.

Con este resultado, La Primitiva vuelve a dejar un premio destacado en la provincia de Alicante, en esta ocasión en l’Alfàs del Pi, uno de los puntos donde se ha validado uno de los boletos premiados del sorteo.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.