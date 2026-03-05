El Puig Campana vuelve a desafiar al trail autonómico el 29 de marzo en Finestrat

Finestrat volverá a situarse en el epicentro del trail running autonómico el próximo domingo 29 de marzo con la celebración del Kilómetro Vertical del Puig Campana, una cita consolidada que acoge, un año más, el Campeonato Autonómico de esta especialidad de montaña.

La presentación de la prueba ha contado con la participación de la alcaldesa, Nati Algado; la concejala de Deportes, Beatriz Quintillán; y el director de carrera, Romualdo Domenech.

Durante el acto, Quintillán ha destacado que el Kilómetro Vertical es “una de las citas más emblemáticas del calendario de montaña”, además de una prueba pionera y plenamente consolidada entre los aficionados a correr por la montaña en la Comunitat Valenciana.

La competición cuenta con el respaldo del ayuntamiento y de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, al ostentar de forma ininterrumpida desde 2008 el título de Campeonato Autonómico de Kilómetro Vertical, lo que refuerza su trayectoria y prestigio deportivo.

Aspectos de la carrera

Por su parte, el director de carrera ha detallado los aspectos técnicos de la prueba. La salida tendrá lugar a las 9:00 horas desde la Plaça de la Unió Europea. Desde allí, los corredores afrontarán un tramo neutralizado de 1,55 kilómetros y 115 metros de desnivel positivo hasta la Font del Molí. Será en ese punto donde comenzará el crono oficial con la ascensión directa hasta la cumbre del Puig Campana: 3,65 kilómetros y 1.020 metros de desnivel positivo en un trazado exigente y técnico, de pendiente sostenida y sin apenas tregua.

Cabe recordar el récord absoluto de la prueba, logrado en 2011 por el italiano Urban Zemmer, quien coronó el Puig Campana en 35 minutos.

Altura junto al mar

La alcaldesa ha incidido en que se trata del “Kilómetro Vertical por excelencia” en la Comunitat Valenciana, al no existir otro pico con una pendiente tan pronunciada a tan pocos metros del mar. Asimismo, se ha referido a que esta es la primera prueba del calendario de montaña en Finestrat, que continuará el 29 de septiembre con la carrera nocturna Faldes Puig Campana, organizada por el C. El Portell, y culminará en noviembre con las internacionales Finestrat Costa Blanca Trails, que reúnen cada año a cerca de 2.000 corredores de todo el mundo.

Las inscripciones para el trail pueden formalizarse hasta el 24 de marzo a través de la web mychip.es.