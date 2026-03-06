Altea se moviliza por el 8M con cultura, humor, música y reflexión para seguir avanzando en igualdad

Altea ha preparado una completa programación con motivo del “Día Internacional de las Mujeres”, que se conmemora el 8 de marzo. La agenda, impulsada por la concejalía de Igualdad, combina actividades culturales, música, literatura, humor y espacios de reflexión con el objetivo de seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

La concejala de Igualdad, Anna Lanuza, ha subrayado la importancia de esta fecha y del trabajo que todavía queda por hacer. “El 8M es una fecha fundamental para recordar que los derechos de las mujeres son fruto de la lucha colectiva y todavía queda camino para recorrer”, ha señalado.

En este sentido, Lanuza ha remarcado que “reivindicar es necesario porque la desigualdad continúa presente en muchos ámbitos de nuestra sociedad”. La edil también ha destacado el compromiso municipal con la igualdad: “desde el Ayuntamiento continuamos trabajando para que el feminismo sea una herramienta de transformación social y porque cada vez más personas se implican en esta causa común”.

Actividades celebradas desde el 3 de marzo

La programación arrancó el 3 de marzo en la Casa de Cultura con un concierto dedicado a mujeres compositoras, ofrecido por el Conservatorio Municipal. La actuación puso en valor el talento femenino dentro del ámbito musical.

El 4 de marzo, la cafetería del Centro Social acogió la presentación del libro El miedo de mi vida, de Mónica Muñoz, una obra que invita a reflexionar sobre las vivencias personales y los procesos de superación.

La jornada del 5 de marzo trasladó la actividad a la Plaza del Ayuntamiento, donde Radio Altea realizó un programa especial en directo. Durante la mañana se instaló un Punto Violeta, se desarrollaron actividades de sensibilización y participaron estudiantes de los institutos IES Altaia y IES Bellaguarda, fomentando así la implicación de la juventud en la defensa de la igualdad.

Este viernes 6 de marzo se ha celebrado el Encuentro de Mujeres de la Marina en Callosa d'en Sarrià, un espacio de convivencia e intercambio de experiencias entre mujeres de la comarca. Este mismo día también ha tenido lugar el Foro Joven por la Igualdad en el Centro Juvenil, organizado por la concejalía de Juventud.

A partir de mañana, día 7: humor, vino y música para reivindicar el 8M

Las actividades continúan a partir de mañana, 7 de marzo, con uno de los actos más destacados de la programación. El Centro Social acogerá desde las 19.00 horas una tarde abierta y gratuita para toda la ciudadanía.

La propuesta incluirá un “festival” de monólogos en clave de humor a cargo de Coria Castillo y Marisela Romero, una degustación de vinos organizada por Mar de Vins, y finalizará con la música de la DJ Rous.

Sobre esta propuesta, Anna Lanuza ha querido destacar su carácter reivindicativo: “Con esta propuesta queremos reivindicar también espacios tradicionalmente masculinizados como el humor, la música o el mundo del vino, demostrando que las mujeres tenemos mucho que decir”.

Actividades durante el resto de marzo

La programación continuará el 10 de marzo con una conferencia sobre las maestras de la posguerra que ofrecerá el historiador de la Universidad de Alicante, Ignacio Ballester, en la cafetería del Centro Social.

El 17 de marzo, la Casa de Cultura acogerá la actuación de la prestigiosa flautista M. José Clemente.

La programación se cerrará el 27 de marzo con la presentación del libro La pornografía, un problema global social, de Lidia Delicado.

Además, desde el área de PANGEA, todos los viernes del mes de marzo se desarrollarán talleres dirigidos a mujeres migrantes bajo el título “Compartiendo mundos de vida”, con el objetivo de crear espacios de encuentro, apoyo y empoderamiento.

Noticias relacionadas

Para finalizar, Anna Lanuza ha animado a la participación ciudadana: “Invitamos a toda la ciudadanía a participar en esta programación que hemos preparado con mucha ilusión. El 8M es una jornada de reivindicación, pero también de celebración de los avances conseguidos y de compromiso con el futuro”.