L’Alfàs del Pi reconoce siete trayectorias ejemplares con los Premios Mujer Relevante 2026

L´Alfàs del Pi reconocerá el sábado, 7 de marzo, los caminos seguidos por varias mujeres del municipio en diversos campos profesionales para poner en valor su esfuerzo y rendirles homenaje en un acto ligado a la celebración del 8M. El Espai Cultural Escoles Velles es el lugar escogido para desarrollar este homenaje que comenzara a las 12:00 horas y a los que se denomina Premios Mujer Relevante 2026.

En esta edición son siete las mujeres que recibirán la distinción como premio a su trabajo, esfuerzo, dedicación y trayectoria personal o profesional, dejando una huella positiva en la sociedad.

Las galardonadas de 2026 son Julieta Sanz Fernández, Premio Mujer Relevante 2026 en Deporte; Asunción Aránega Martínez, Premio Mujer Relevante 2026 en el ámbito Social; Joaquina y M.ª Rosa Julia Martínez, Premio Mujer Relevante 2026 Profesional; María Jesús Such Devesa, Premio Mujer Relevante 2026 en Ciencia; Heimtrud von Hagen, Premio Mujer Relevante 2026 en Cultura; y, a título póstumo, Jerónima Such Melià, Premio Mujer Relevante 2026 en Historia.

El Premio Mujer Relevante fue creado en 2020 por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi con el objetivo de reconocer a mujeres que inspiran y se convierten en referentes para la sociedad.

Balconades

Este proyecto incluye también la exposición al aire libre “Balconades Mujeres Relevantes”, cuya inauguración tendrá lugar el mismo sábado a las 11:45 horas en la calle Federico García Lorca. Se trata de una muestra viva que crece cada año con las fotografías y biografías de las mujeres reconocidas con este galardón.

Con esta iniciativa se pretende poner en valor el trabajo, el esfuerzo y la trayectoria de mujeres que, por sus valores y fortalezas, han dejado y continúan dejando una lección en la sociedad, convirtiéndose en ejemplo y modelo para todas las generaciones del municipio.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Laura Sevilla, ha invitado a toda la ciudadanía a asistir al acto y acompañar a las homenajeadas de este año.

La entrega de los Premios Mujer Relevante 2026 encabeza en l’Alfàs del Pi los actos conmemorativos del 8M, Día Internacional de la Mujer, organizados por la Concejalía de Igualdad en colaboración con distintas asociaciones y colectivos del municipio.