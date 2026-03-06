Una pareja de Benidorm, bloqueada en Nairobi tras anularle la aerolínea su vuelo de regreso a España

Un vecino de Benidorm permanece bloqueado en Nairobi desde hace tres días junto a su pareja después de que la aerolínea con la que debía regresar a España anulara su vuelo, en medio de las restricciones en el espacio aéreo de Oriente Próximo derivadas del conflicto en la región. El benidormense denuncia que la aerolínea anuló su billete “a cosa hecha” mientras las compañías elevan los preciosde los trayectos alternativos.

La pareja- que había acudido a un safari en la región- tenía previsto volar desde la capital de Kenia con una escala en Abu Dabi para continuar después hasta Madrid. Sin embargo, esa conexión se ha visto afectada por las limitaciones en el tráfico aéreo y la compañía terminó cancelando el trayecto.

Según explica el afectado, Roberto Bazalo, malagueño afincado en Benidorm desde hace trece años donde dirige la conocida discoteca Penélope, la aerolínea llegó a reemitirles otro billete, pero posteriormente también fue anulado, lo que les ha dejado sin una alternativa clara para volver a España.

El benidormense denuncia que la cancelación se produjo “a cosa hecha”, una decisión que les ha dejado en una situación de gran incertidumbre a miles de kilómetros de casa.

Precios abusivos

Mientras buscan una solución, los precios de los billetes disponibles para viajar entre Nairobi y Madrid se han disparado. Según relata, algunas opciones alcanzan hasta los 4.000 euros, con el riesgo añadido de que esos vuelos también puedan terminar cancelándose si continúan las restricciones en determinadas rutas aéreas.

Durante estos días, la pareja ha acudido en varias ocasiones a la embajada española en Kenia para pedir ayuda, aunque por ahora aseguran que no han recibido una solución concreta para regresar.

“Tirados como colillas”

“Estamos en el culo del mundo y tirados como colillas por el Gobierno español y por la compañía aérea más; ya sé que no nos van a poner un Hércules para nosotros, pero la actuación es diferente para los que están en Dubái”, lamenta el afectado. Según cuenta, la embajada les comunica que no pueden ayudar en nada.

El vecino de Benidorm tiene tres hijos, uno de los cuales le espera en casa mientras intenta encontrar una forma de regresar. Mientras tanto, la pareja continúa en Nairobi pendiente de que aparezca una alternativa viable para poder volver a España.