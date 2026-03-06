El talento de Altea brilla en Europa: Álvaro Parra Ivars, Premio “Isidro Cortina” al mejor expediente de la Marina Baixa

El talento académico de la Marina Baixa ha vuelto a ser reconocido con la entrega del XIV Premio “Isidro Cortina”, que concede el Rotary Club de Benidorm al mejor estudiante de la comarca en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). El galardón ha recaído este año en el joven Álvaro Parra Ivars (Altea, 21-01-2007) que logró una calificación de 13,7 sobre 14.

El galardón, dotado con 3.000 euros, fue entregado este jueves en un acto celebrado en Benidorm con la presencia del alcalde, Toni Pérez, la concejala de Educación, Maite Moreno, el presidente del club rotario, David Pérez, además de familiares de Isidro Cortina y numerosos socios de la entidad.

Parra Ivars cursó sus estudios de Secundaria y Bachillerato en el IES Bellaguarda de Altea y actualmente estudia primer curso del grado de Matemáticas, Física y Mecánica en La Sorbona, en París.

“El éxito es un mérito en comunidad”

Durante su discurso en la entrega del premio, el joven estudiante quiso compartir una idea que ha marcado su trayectoria y resume su forma de entender el esfuerzo y el éxito: “Agraïts, però inconformistes” —agradecidos, pero inconformistas—.

Parra recordó que nació con una cardiopatía congénita que le obligó a pasar por quirófano nada más nacer, una experiencia que, según explicó, le hizo comprender pronto que la vida puede ser injusta y que marcó su visión de la vida y su forma de afrontar los retos. Sin embargo, también señaló que esas dificultades le permitieron valorar el apoyo recibido.

“Detrás de un reconocimiento académico de tal magnitud podría parecer que existe únicamente un mérito individual. Sin embargo, nadie llega a la cima solo pues el éxito es un mérito en comunidad”, afirmó, agradeciendo el apoyo de su familia, su entorno y los profesores que “no solo enseñan, sino que inspiran”.

El joven también subrayó el valor del sistema educativo público y explicó que entiende el premio “no representa una meta alcanzada, sino un compromiso con el futuro”. En este sentido, aseguró que su objetivo es aprovechar su formación en París “para devolver a la sociedad lo que he recibido”.

Por último, Álvaro Parra destacó que “entiendo que mi posición privilegiada me otorga la responsabilidad ética de transformar el conocimiento que adquiero fuera de nuestras fronteras en progreso para la comunidad”.

Un expediente académico brillante desde la infancia

El reconocimiento no llega por casualidad. Álvaro Parra ha construido desde pequeño un currículum académico excepcional. A lo largo de su trayectoria educativa ha recibido el Premio Extraordinario al Rendimiento Académico de Educación Primaria de la Comunidad Valenciana y también el mismo reconocimiento en Educación Secundaria Obligatoria.

En Bachillerato cursó el programa Batxibac, la doble titulación de Bachillerato español y francés en la modalidad de Ciencias y Tecnología, donde logró Matrícula de Honor con una media de 10, lo que le situó además entre los aspirantes al Premio Extraordinario de Bachillerato de la Comunidad Valenciana.

Más allá de las calificaciones, quienes le conocen destacan su disciplina y su constante curiosidad intelectual.

Un impulso para continuar los estudios

Durante el acto, alcalde de Benidorm, Toni Pérez, felicitó al estudiante por su brillante trayectoria y extendió el reconocimiento a su familia y a los docentes que han contribuido a su formación.

El primer edil destacó que este premio impulsado por el Rotary Club “es una gran ayuda para facilitar a estos jóvenes continuar con su vida estudiantil” y valoró la labor de la entidad al promover el talento entre la juventud de la comarca. Según señaló, “iniciativas como esta contribuyen a construir una sociedad mejor al fomentar la excelencia educativa”.

El Premio “Isidro Cortina”, que alcanza ya su decimocuarta edición, se ha consolidado como uno de los principales reconocimientos al esfuerzo académico de los estudiantes de la Marina Baixa. Para Parra Ivars, además, supone un impulso para seguir avanzando con una filosofía clara: “agradecer lo conseguido, pero mantener siempre la ambición de mejorar”.

Curiosidad científica y pensamiento crítico

El propio estudiante reconoce que dedica gran parte de su tiempo al estudio y a ampliar conocimientos por iniciativa propia. “Paso la mayor parte del tiempo entre los estudios, el instituto y la investigación por mi cuenta”, explica. Su interés por aprender le lleva a mantenerse informado sobre la actualidad y a profundizar en distintos ámbitos del conocimiento.

“Me gusta estar actualizado sobre las noticias del mundo o simplemente nutrir mi conocimiento general con vídeos sobre investigaciones punteras, avances científicos, historia o filosofía. Soy muy curioso e intento desarrollar un pensamiento crítico”, afirma. Esa inquietud intelectual le llevó a cofundar en el instituto el grupo científico “Ciencia en Juego”, una iniciativa para fomentar la divulgación y el interés por la ciencia entre el alumnado.

Compromiso europeo y liderazgo juvenil

Su inquietud por el conocimiento también se ha trasladado al ámbito cívico y europeo. Álvaro Parra cuenta con el certificado como Embajador Júnior del Programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, iniciativa educativa que acerca a los estudiantes al funcionamiento de las instituciones comunitarias.

En este marco participó en el programa Euroscola, que le permitió visitar el Parlamento Europeo en Bruselas y en Estrasburgo. Allí ejerció simbólicamente como eurodiputado durante una jornada. “Fuimos eurodiputados por un día y tuve la oportunidad de intervenir durante la sesión para realizar una pregunta en voz alta a la eurodiputada Delphine Colar”, recuerda.

Con apenas 19 años, Álvaro Parra Ivars representa una combinación de talento académico, curiosidad intelectual y compromiso social que lo sitúa como uno de los jóvenes referentes educativos de la Marina Baixa.