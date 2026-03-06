La Vila ya tiene a su Bernat de Sarrià para la conmemoración de la Carta Pobla
El nuevo almirante simbólico del rey Jaime II protagonizará los actos del 9 de mayo en el municipio
La Associació Huit de Maig ha presentado al representante de Bernat de Sarrià para 2026. David Devesa Santacreu desempeñará este año la figura del almirante del rey Jaime II en los actos conmemorativos de la Carta Pobla que organizan la asociación y el Ayuntamiento de La Vila Joiosa.
Durante el acto de presentación, celebrado en la sala “Kilómetro Lanzado” de la Biblioteca Municipal, Miguel Lloret Pérez, quien ostentó el cargo el pasado año, entregó a David Devesa Santacreu la espada que simboliza el cargo de almirante.
A la cita asistieron el alcalde Marcos Zaragoza, el concejal de Fiestas, Jaime Santamaría; la concejala de Cultura, Marisa Mingot, así como miembros de la Corporación municipal y de la Associació Huit de Maig.
Bernat de Sarrià será el protagonista de la procesión cívica y del acto de otorgamiento de la Carta Pobla, que se celebrará el próximo 9 de mayo en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Este acto recrea el momento histórico del 8 de mayo de 1300, cuando Bernat de Sarrià entregó el documento que establecía los límites del municipio y regulaba los derechos y deberes de sus pobladores.
Tras la presentación del cargo, la profesora de la Universidad de Valencia Sandra Bernabeu impartió la conferencia titulada “Vilajoiosa i els Trastàmara: negociació i retorn al patrimoni reial (1443)”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, se consolida como uno de los grandes espacios musicales del Mediterráneo
- Una vecina sobre el derribo de las torres de Punta Llisera de Benidorm: “Esto es un despropósito total; somos personas”
- Paulino cumple cien años en Benidorm: “Estoy enamorado de esta ciudad”
- Un informe de Intervención cifra en 850 millones la deuda de Serra Gelada si Benidorm la paga en 100 años
- Los colombianos crecen en Benidorm y ya son el segundo grupo de extranjeros tras los británicos
- El Gran Hotel Bali supera los 250 ciclistas en sus tres primeros meses y se consolida como referencia en turismo ciclista
- Dimite la edil de Vox en l’Alfàs del Pi por acoso y hostilidad interna del portavoz de su grupo
- Más de mil estudiantes exploran su futuro en la gran cita educativa de FP en Benidorm