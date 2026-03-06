La Vila ya tiene a su Bernat de Sarrià para la conmemoración de la Carta Pobla

La Associació Huit de Maig ha presentado al representante de Bernat de Sarrià para 2026. David Devesa Santacreu desempeñará este año la figura del almirante del rey Jaime II en los actos conmemorativos de la Carta Pobla que organizan la asociación y el Ayuntamiento de La Vila Joiosa.

Durante el acto de presentación, celebrado en la sala “Kilómetro Lanzado” de la Biblioteca Municipal, Miguel Lloret Pérez, quien ostentó el cargo el pasado año, entregó a David Devesa Santacreu la espada que simboliza el cargo de almirante.

A la cita asistieron el alcalde Marcos Zaragoza, el concejal de Fiestas, Jaime Santamaría; la concejala de Cultura, Marisa Mingot, así como miembros de la Corporación municipal y de la Associació Huit de Maig.

Bernat de Sarrià será el protagonista de la procesión cívica y del acto de otorgamiento de la Carta Pobla, que se celebrará el próximo 9 de mayo en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Este acto recrea el momento histórico del 8 de mayo de 1300, cuando Bernat de Sarrià entregó el documento que establecía los límites del municipio y regulaba los derechos y deberes de sus pobladores.

Tras la presentación del cargo, la profesora de la Universidad de Valencia Sandra Bernabeu impartió la conferencia titulada “Vilajoiosa i els Trastàmara: negociació i retorn al patrimoni reial (1443)”.