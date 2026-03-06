Hacer visible la ELA: Benidorm acoge en junio una carrera solidaria para apoyar a las familias afectadas
La iniciativa, impulsada por los bomberos de la Marina Baixa destinará fondos recaudados a los programas de ADELA-CV, que atiende a más de 300 personas
El Parque de Bomberos Marina Baixa se ha preparado este viernes para apoyar a los enfermos de ELA, una lucha épica que lidera con su visibilidad el exfutbolista y también afectado Juan Carlos Unzué. La solidaridad llega esta vez en forma de la carrera solidaria impulsada por la Asociación Cultural Deportiva Bombers Marina Baixa, una iniciativa que tiene como objetivo dar visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y recaudar fondos para los programas de apoyo que desarrolla ADELA-CV, (Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica).
Solidaridad y participación
La carrera se celebrará el próximo 7 de junio de 2026 a las 10:30 horas, con salida desde la Plaza del Ayuntamiento de Benidorm y recorrido por la playa de Levante. La prueba está abierta a la participación de toda la ciudadanía y nace con un marcado carácter solidario y de sensibilización social. Serán cinco kilómetros de camaradería y adhesión para contribuir con los afectados por esta enfermedad silenciosa y sus cuidadores. Hay que destacar que el pasado año la convocatoria tuvo un gran éxito logrando un total de 2.000 participantes y en esta edición se espera remontar ese interés que vendrá impulsado por el lema "la meta, extinguir la ELA".
En la presentación de este viernes ha participado Paquito Pedrera, en representación de la Asociación Cultural Deportiva Bombers Marina Baixa y afectado por esta enfermedad, quien ha explicado que “desde los bomberos queríamos impulsar una iniciativa que uniera deporte y solidaridad para dar visibilidad a la ELA y apoyar a quienes conviven con esta enfermedad”.
En representación de la organización técnica de la prueba, Pepe Brotons, del Grupo Brotons, ha trasladado algunos aspectos de la carrera y ha animado a la participación ciudadana. “Queremos que sea una carrera abierta a todos, una jornada de deporte y solidaridad en la que cada paso contribuya a dar visibilidad a la ELA”.
Novecientos casos al año
En la Comunitat Valenciana, hay en torno a 400 personas afectadas por ELA, de las cuales 316 están en contacto con ADELA-CV. En España, la enfermedad afecta a cerca de 4.000 personas y se diagnostican unos 900 nuevos casos cada año.
Las inscripciones ya están abiertas a través de la página web del Grupo Brotons. Los fondos recaudados se destinarán a los programas de atención sociosanitaria y apoyo integral que ADELA-CV desarrolla, entre ellos apoyo psicológico, atención social, respiro familiar, fisioterapia domiciliaria, logopedia y formación para familias afectadas por esta enfermedad.
Cerca de los que lo necesitan
En el turno de intervenciones y en nombre de ADELA-CV, Paula Pérez, trabajadora social de la asociación en la provincia de Alicante, ha agradecido la puesta en marcha de esta iniciativa solidaria. “Para las personas afectadas por ELA y sus familias, eventos como este significan visibilidad, apoyo y acompañamiento. Cada gesto solidario nos ayuda a seguir estando cerca de quienes más lo necesitan”.
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, José Javier Jordá, ha destacado el valor del deporte como herramienta de concienciación social: “El deporte tiene una enorme capacidad para movilizar a la sociedad y en este caso lo hace además para apoyar una causa que merece toda nuestra atención”.
Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, se ha referido a la importancia de respaldar a las entidades que trabajan con personas afectadas por enfermedades complejas. “Desde las instituciones debemos apoyar iniciativas que ayudan a dar visibilidad y respaldo a asociaciones como ADELA-CV, que realizan un trabajo esencial con las familias”.
