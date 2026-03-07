Detenido en Benidorm con 119 gramos de cocaína en un control policial cerca de la zona inglesa
La investigación posterior permite desarticular parte de una red que presuntamente distribuía droga en áreas de ocio
La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un hombre de 26 años por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas después de ser interceptado en un control policial cuando circulaba con 119 gramos de cocaína.
Los agentes realizaban un control rutinario de seguridad en una de las vías de la ciudad, próxima a la conocida zona inglesa, cuando dieron el alto a un vehículo en el que viajaba el sospechoso para efectuar las comprobaciones habituales tanto de su identidad como del automóvil.
Ante las sospechas de que pudiera portar algún tipo de sustancia estupefaciente, los policías realizaron un registro y localizaron entre sus ropas dos envoltorios que contenían una sustancia blanca. Tras las comprobaciones, se confirmó que se trataba de cocaína con un peso total de 119 gramos.
Más detenciones
Tras el hallazgo, el hombre fue detenido como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas. A raíz de esta detención, los investigadores iniciaron una investigación sobre un posible entramado delincuencial dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes que, presuntamente, abastecía principalmente a la zona de ocio inglesa de Benidorm.
Como resultado de las pesquisas, fueron detenidas otras dos personas y se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en los que se intervinieron diversas sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.
Tras la práctica de las diligencias policiales, uno de los detenidos, considerado el principal investigado, ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Benidorm.
Controles policiales
La Policía Nacional lleva a cabo controles preventivos de vehículos y personas en distintos puntos de las ciudades. Estas actuaciones forman parte del dispositivo permanente de vigilancia y control destinado a la represión del tráfico de sustancias estupefacientes y otras actividades ilícitas.
Los controles se realizan de manera aleatoria y coordinada, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos vinculados al consumo y distribución de drogas. Estas medidas buscan garantizar la tranquilidad y el bienestar de toda la población.
