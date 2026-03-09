Anémona Benidorm conquista el oro en el “I Desafío 100 Paladas Solidarias contra el Cáncer de Mama” en Jávea

La asociación Anémona Benidormse ha alzado con la primera posición en el I Desafío “100 Paladas Solidarias SUMA contra el Cáncer de Mama – Desafíos SUMA por la Igualdad”, celebrado el 8 de marzo en Jávea. La competición, organizada por la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana, tuvo lugar en mar abierto frente a la Playa de la Grava y coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La jornada inaugural de esta iniciativa deportiva y solidaria sonrió al equipo benidormense, que logró llevarse el oro tras una regata muy disputada en la que el trabajo en equipo fue clave para mantenerse en cabeza desde los primeros compases.

La emoción fue evidente tras cruzar la meta. “Feliz y encantada de tener una medalla de oro en el cuello”, señaló María Botella, presidenta de Anémona, tras la victoria.

Esfuerzo colectivo

Desde el equipo también destacaron el significado especial de la jornada y el esfuerzo colectivo realizado durante la prueba. “Hoy ha sido muy emocionante. Seguimos con esa sensación en el cuerpo. Ha sido una regata muy competida. Hemos hecho una buena salida, el equipo está muy bien conjuntado y hemos conseguido marcharnos desde el principio, manteniendo la diferencia hasta ganar con solvencia”, explicaron.

Dos modalidades

El evento contó con dos modalidades de competición. Por un lado, el Desafío 100 Paladas Solidarias, en el que participaron deportistas de la categoría SCM, formada por personas que han superado un cáncer de mama. En esta prueba tomaron parte cuatro equipos que tuvieron que completar un recorrido de 1.000 metros con una virada.

Por otro lado, se disputaron los Desafíos por la Igualdad, una modalidad en la que seis equipos compitieron sobre una distancia de 5.000 metros.

Noticias relacionadas

En el I Desafío “100 Paladas Solidarias SUMA contra el Cáncer de Mama – Desafíos SUMA por la Igualdad” participaron el Club Náutico Oliva, Club Náutico Benidorm, Club Náutico Jávea, Club Rem Marina Dénia, Club Náutico Santa Pola y el Real Club de Regatas de Alicante, además de un equipo de la Escuela de la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana.