El festival más solidario de Benidorm: 300 niños actúan y recaudan fondos para asociaciones sociosanitarias

Solidaridad y acompañamiento para proveer de fondos a tres asociaciones relacionadas con el Alzheimer y las personas con discapacidad. El escenario del Benidorm Palace se convirtió el domingo en un desfile de actuaciones por una buena causa en la que la Federación Comarcal de Asociaciones de Madres y Padres (FAMPA) llevó a cabo un evento con la participación de 300 escolares y que reunió a unos 1.600 personas.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y la concejala de Educación, Maite Moreno, junto a otros miembros de la corporación municipal, que disfrutaron de un espectáculo en el que participaron cerca de 300 alumnos de distintos centros educativos de la ciudad.

Sobre el escenario actuaron estudiantes de los colegios Nuestra Señora de los Dolores, Leonor Canalejas, Puig Campana, Serra d’Aitana, Vasco Núñez de Balboa, Miguel Hernández, Bautista Lledó, Ausiàs March, Mestre Gaspar López y Els Tolls; además de los institutos l’Almadrava, Beatriu Fajardo de Mendoza, Bernat de Sarrià y Mediterrània. También participaron el Conservatorio Profesional de Música, el Conservatorio Elemental de Danza, alumnos de Asmibe y el Club de Gimnasia Rítmica de Benidorm.

La presidenta de las AMPA de Benidorm, Pastori Personat, agradeció “al Ayuntamiento su apoyo” y recordó que las asociaciones beneficiarias “son las que nos acompañan en momentos de incertidumbre para ayudarnos a afrontar nuevas situaciones”. Personat destacó además que “Benidorm tiene la suerte de contar con muchas entidades de este tipo, por lo que es un gusto poder compartir este festival”.

Asociaciones beneficiarias

Tras su intervención, tomaron la palabra los representantes de las tres asociaciones beneficiarias. Mari Fernández, de la Asociación de Minusválidos de Benidorm (Asmibe), recordó que “hemos estado presentes en todas las ediciones” y subrayó que “por ellos, los asociados, vale la pena luchar y estar aquí”.

Francisco Cuadros, de la Asociacion de Familiares y Enfermos Mentales de la Marina Baixa ( AFEM), también agradeció la iniciativa, mientras que Garbiñe Mondragón, de la Asociación de Familiares de Alzheimer de la Marina Baixa (AFA), destacó la emoción que genera un evento de estas características. “Cada vez que hay un acto como este es como si el corazón rejuveneciera. Después de tantas guerras ver este amor, solidaridad y entrega,donde cada uno aporta su granito de arena, merece mucho la pena”, señaló, agradeciendo el apoyo recibido.

Por su parte, el alcalde Toni Pérez destacó que “casi 300 niños pasan hoy por aquí, lo cual es un exitazo”, y agradeció la presencia de todos los asistentes “en esta tarde solidaria”. El primer edil también pidió que “el aplauso más grande sea para las entidades y personas que nos cuidan y también para la FAMPA por cuidar de quienes nos cuidan”.

Noticias relacionadas

Además de la entrada solidaria, el público pudo participar en una rifa benéfica en la que se sortearon más de 25 premios donados por empresas colaboradoras. El sorteo se realizó durante los descansos entre las 18 actuaciones que completaron una velada marcada por la participación, la solidaridad y el talento de los más jóvenes.