La inversión de 21 millones en infraestructuras garantiza el servicio de agua potable en Benidorm

El municipio de Benidorm es un referente en eficiencia hídrica y sostenibilidad a nivel nacional e internacional gracias a la inversión progresiva y el mantenimiento continuo de las infraestructuras de agua potable. De hecho, a través del Ayuntamiento y de Veolia, empresa gestora del ciclo del agua, se han llevado a cabo inversiones por importe superior a los 21 millones de euros en los últimos 20 años, con el objetivo de garantizar la excelencia del servicio a lo largo de todo el año y, sobre todo, evitar la pérdida de agua.

Cabe tener en cuenta que se trata de un municipio turístico, con gran presión por el incremento de población y visitantes durante largos periodos a lo largo del año. Sin embargo, el desarrollo de este modelo se ha visto acompañado por una evolución muy positiva en materia de sostenibilidad, tanto que su eficiencia hídrica se sitúa en el 95%, muy por encima de la media nacional.

Esto es debido, entre otras, a la puesta en marcha de herramientas para gestión de activos que permiten planificar la renovación sistemática de redes, la instalación de sensores acústicos para la detección temprana de fugas, la sectorización telemandada, gestión dinámica de presiones de la red, el uso de agua de mar en la red de lavapies de las playas o la instalación de puntos de uso de agua regenerada. De hecho, el uso de este tipo de agua no potable para cuestiones como el riego de parques o jardines supone un avance importante en el ahorro hídrico de agua para consumo humano.

El desarrollo de este modelo conlleva una eficiencia hídrica del 95%, muy por encima de la media nacional. / INFORMACIÓN

Por todo ello, el gerente de Veolia en el municipio, Ciriaco Clemente, ha destacado que «es imprescindible la inversión sistemática y continuada para mantener estos niveles de eficiencia y garantizar el normal funcionamiento de las infraestructuras de agua potable de Benidorm, con unas necesidades muy especiales por su condición de ciudad turística y en un territorio en el que además sufrimos de periodos de sequía que pueden condicionar la disponibilidad de este recurso tan fundamental para la vida».

En este sentido, ha querido hacer hincapié en que todos los informes de organismos especializados (DAQUAS, AEAS, etc) aconsejan unas tasas de renovación de redes del 2% anual, al tiempo que ha advertido de que «en caso contrario se irá precarizando y aumentando el déficit de inversiones hidráulicas hasta poner en riesgo el servicio, una situación que hemos evitado con éxito a lo largo de estos últimos años».