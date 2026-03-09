Pérez Llorca asegura que el Centro de Salud del Rincón de Loix de Benidorm contará con servicio de rehabilitación en verano

Este lunes se ha producido la inauguración oficial del Centro de Salud de La Cala después de retrasos por modificaciones del proyecto original. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha motivado este retraso en la mejora de servicios añadidos a la idea inicial entre los que se cuenta el servicio de rehabilitación que, sin embargo, ha anunciado que no estará disponible hasta el próximo verano. Por contra, ha añadido valor a la instalación con la promesa de una aumento de la plantilla y la implementación de técnica de inteligencia artificial o atención continuada durante 24 horas.

Pérez Llorca, acompañado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez junto a la corporación municipal de Benidorm, ha reconocido los retrasos habidos en la puesta en marcha del requerido Centro de Salud del Rincón de Loix que ha respaldado en la intención de mejorar un servicio que ha nombrado como referente.

Inteligencia Artificial

Sin embargo, según el presidente del Consell el servicio de rehabilitación con su gimnasio no se pondrá en marcha hasta el próximo verano. En su explicación ha subrayado que esta terapia evitará los desplazamientos actuales al Centro de Salud de La Cala tal como viene sucediendo hasta ahora.

A cambio de este aplazamiento ha asegurado que la instalación se convertirá en centro de atención continuada o de urgencias de 24 horas, tal como ha dispuesto la Conselleria de Sanidad para las poblaciones de más de 50.000 habitantes.

Ello irá unido según ha formulado a una aumento de plantilla a medio plazo y a la incorporación de técnicas de Inteligencia Artificial y rayos X, una situación que “supondrá un salto cualitativo en Atención Primaria”, ha resaltado.

Hospital Comarcal

Pérez Llorca también ha soslayado el retraso de la ampliación del Hospital Comarcal de la Marina Baixa en la mejora que ha realizado el actual Consell para la modernización “cualitativa y cuantitativa” que no había contemplado el anterior Gobierno del Botánic. Según Pérez Llorca el cambio de costes y la renegociación de precios han dilatado el proceso, pero “han mejorado la vida de los ciudadanos que contarán con 113 camascon la modificación del proyecto”.

En el mismo sentido ha resuelto los retrasos el primer edil de Benidorm defendiendo que el Centro de Salud del Rincón de Loix es un servicio público y de calidad, “moderno e innovador”, con prestaciones que no estaban previstas en una zona con tantas cartillas de salud, ha recalcado Toni Pérez.

El nuevo centro de salud se ha construido sobre una parcela municipal de 3.558 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento en 2017, situada junto a los campos de fútbol Antonio López. El edificio cuenta con cerca de 2.700 metros cuadrados construidos y dará cobertura a una población de 23.000 tarjetas sanitarias: 20.500 correspondientes a vecinos empadronados y otras 2.550 personas sin médico asignado. Esta cifra no sería cerrada, ya que se sumaría una población flotante en una zona donde conviven los turistas en un lugar donde se concentran múltiples establecimientos hoteleros.

Servicios sanitarios

Las instalaciones disponen de 18 consultas de Atención Primaria -12 de Medicina Familiar, seis de Enfermería y una polivalente-, además de un área específica de Pediatría con dos consultas médicas y una de Enfermería. El centro incorpora también salas para extracciones, trabajo social y atención a la mujer, así como un Punto de Atención Continuada (PAC) con tres boxes de observación, uno de ellos para críticos, y zona habilitada para estacionamiento de ambulancias.