Pérez Llorca ofrece ayuda al Ayuntamiento por Serra Gelada y el PSOE pide a Toni Pérez que la reclame para afrontar la sentencia

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este lunes en Benidorm que el Consell prestará “toda la ayuda necesaria” al Ayuntamiento para afrontar las consecuencias del proceso judicial de Serra Gelada, un asunto que ha calificado como “histórico” y que, según ha señalado, también tuvieron que gestionar anteriores corporaciones municipales, por lo que no es reprochable al actual gobierno local. Tras estas declaraciones, el Grupo Municipal Socialista ha preguntado al alcalde, Toni Pérez, si ha solicitado formalmente esa ayuda al Ejecutivo autonómico durante la visita institucional. La portavoz del PP, Lourdes Caselles, ha respondido a los socialistas que la Generalitat es conocedora de todos los pasos que se están dando en este asunto.

Pérez Llorca ha generalizado el proceso de la sentencia de Serra Gelada que está a punto de culminar el primer plazo de audiencia entre las partes esta semana y el cual ha descrito como “histórico” por ser responsables también los pasados gobiernos municipales socialistas.

Respaldo al alcalde

El presidente de la Generalitat ha respaldado al alcalde de Benidorm en la “responsabilidad” por acatar y cumplir la sentencia, y ha reiterado el apoyo del Gobierno autonómico a la localidad con “toda la colaboración que necesite tal como haríamos con cualquier otro municipio que se viera obligado a cumplir con una sentencia de esta envergadura”, a la vez que ha precisado que “no creo que sea reprochable al actual Ayuntamiento de Benidorm”.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha señalado en una posterior nota de prensa que más allá de los actos protocolarios y las fotos oficiales en el nuevo Centro de Salud del Rincón de Loix, la prioridad de la ciudad debería ser encontrar soluciones ante el “negro horizonte económico” que, a su juicio, ha provocado la hoja de ruta del actual equipo de gobierno y que ha terminado con una condena de 350 millones de euros para el Ayuntamiento.

Precisión de ayuda de la Generalitat

Escoda ha recordado que el Gobierno de España ya ha concedido al consistorio un crédito de 55 millones de euros que supone “un balón de oxígeno” para las arcas municipales y ha destacado que, durante su visita a Benidorm, el president de la Generalitat ha ofrecido toda la colaboración del Consell para ayudar al Ayuntamiento a afrontar este proceso.

En este contexto, la dirigente socialista ha instado al alcalde a aclarar si, ante ese ofrecimiento, planteó expresamente a Pérez Llorca la necesidad de que la Generalitat colabore en el pago de la indemnización, ya sea mediante aportaciones económicas o a través de la cesión de terrenos propiedad del Consell para compensar a los propietarios afectados.

“Intereses partidistas”

Asimismo, Escoda ha advertido de que, si Toni Pérez no ha aprovechado la visita institucional para reclamar este apoyo, estaría demostrando que “sus intereses partidistas están por encima de las necesidades urgentes de Benidorm”. “Nos preguntamos si entre tanta foto y palmadita en la espalda ha tenido un hueco para ocuparse de este problema que va a hipotecar el futuro de varias generaciones de benidormenses”, ha afirmado.

Por último, la portavoz socialista ha reclamado que la lealtad institucional del Consell con Benidorm “se demuestre con hechos y no solo con visitas”, y ha criticado que en el acto celebrado este lunes ni siquiera se permitiera la entrada a los portavoces de los grupos municipales.

Respuesta del PP

Por su parte, la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha asegurado en una réplica que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Hacienda, “está informada de todo punto de todos los pasos” que está dando el Ayuntamiento para afrontar el pago de la sentencia y también del proceso para acogerse al Fondo de Impulso Económico, ya que la administración autonómica ejerce la tutela financiera sobre el consistorio.

Caselles ha explicado que la Generalitat también ha intervenido en las consultas realizadas por el Ayuntamiento durante la tramitación de la solicitud del préstamo y ha defendido que el consistorio puede acogerse a este mecanismo financiero “precisamente porque tiene sus cuentas perfectamente saneadas”. Además, ha rechazado la afirmación de los socialistas de que el Gobierno de España haya concedido un “balón de oxígeno”, subrayando que se trata de un préstamo que el Ayuntamiento deberá devolver con intereses dentro del sistema de financiación a entidades locales.

La portavoz del ejecutivo municipal ha acusado al grupo socialista de intentar “complicar un tránsito que está en las mejores manos” y ha recordado que el propio presidente de la Generalitat señaló que el origen de este asunto “viene de hace muchas décadas” y no guarda relación con el actual gobierno local.

Respecto a la polémica sobre la visita institucional al Centro de Salud del Rincón de Loix, Caselles ha explicado que no se trató de un acto político sino de una visita institucional realizada en horario laboral a un centro que ya está en funcionamiento desde el pasado 2 de marzo. Según ha indicado, únicamente participaron representantes de la Generalitat junto al alcalde y la concejala de Sanidad para evitar interferir en la atención a los pacientes y en la actividad asistencial del centro.