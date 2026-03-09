Saint Patrick sigue creciendo en Benidorm: ayuntamiento y hostelería se implican más en la fiesta de los irlandeses

Benidorm y Saint Patrick se unen de nuevo en Benidorm para dar protagonismo el 17 de marzo al patrono de los irlandeses en una fiesta que va en aumento en la ciudad y que supone una gran afluencia turística de esta nacionalidad que tiñe de verde las calles del Rincón de Loix. Con motivo de esta efeméride, el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ha presentado este lunes la programación prevista, acompañado por la gerente de Abreca, Irene Carreño, y por Lisa Griffin, gerente del pub Shamrock, el establecimiento que hace tres décadas comenzó a celebrar esta jornada en Benidorm.

Carrobles ha destacado que “cada vez hay más afluencia de visitantes por este motivo” y ha señalado que este año, por primera vez, el Ayuntamiento, la asociación Abreca y varios locales de ocio colaboran para reforzar la celebración y darle mayor dimensión. Aunque el día principal será el 17 de marzo, durante toda la semana previa habrá actividades en distintos puntos de la ciudad. “De hecho, ya se nota mucho ambiente en algunos locales y zonas de Benidorm”, ha avanzado el concejal.

Por su parte, Irene Carreño ha subrayado que esta fiesta “ha funcionado sola durante 30 años”, pero que este año, gracias al apoyo de Visit Benidorm para darle mayor visibilidad, “la ciudad va a estar más verde que nunca”, con numerosos establecimientos sumándose a la celebración y organizando cada uno su propia programación.

Lisa Griffin ha recordado que cuando comenzaron a celebrarlo, hace 30 años, el Shamrock era “el único local” que festejaba “St Patrick’s Day” en Benidorm. “Es un día muy importante para nosotros y para Benidorm en general”, ha señalado.

Ampliado horario y volumen

El concejal de Eventos también ha puesto en valor el papel del empresariado local del ocio, “que una vez más nos ha marcado el camino”, y ha explicado que para mejorar el ambiente festivo y apoyar a los locales se ha ampliado el horario de música con mayor volumen desde las 12:00 hasta las 20:00 horas. A partir de ese momento, el nivel sonoro deberá ajustarse a lo establecido por la ordenanza municipal.

Carrobles ha incidido en que el crecimiento de esta celebración “es muy evidente” y se ha mostrado convencido de que en poco tiempo podría alcanzar cifras de participación similares a las de la Fancy Dress. Como novedad este año, además, se instalará un escenario en la calle Bilbao, a la altura del paseo de Levante, donde numerosos locales de la zona se han sumado a una fiesta que, según ha recordado el edil, “siempre es muy divertida y transcurre sin incidentes”.