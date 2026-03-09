La Vila inaugura el parque Terral de la Cala con una exhibición de Pump Track
El nuevo espacio verde ofrece senderos, tirolina, pistas de petanca y zonas deportivas para los vecinos del barrio
El Ayuntamiento de La Vila Joiosa inauguró el pasado fin de semana el parque Terral de la Cala, un nuevo espacio verde que se ha convertido en punto de encuentro para vecinos y residentes del barrio. El acto de apertura, al que asistieron numerosos ciudadanos, incluyó una exhibición de Pump Track en el circuito instalado en el propio parque.
Cambio de imagen
La actuación municipal ha transformado esta zona en un nuevo parque urbano con múltiples equipamientos para el ocio y la práctica deportiva, tras una regeneración que ha supuesto una inversión de 609.758 euros. El recinto cuenta con senderos, una pista de Pump Track, tirolina, pistas de petanca, aparatos de ejercicio biosaludables, áreas de descanso con mesas de picnic y diverso mobiliario urbano.
Senderos y zona de picnic
El alcalde Marcos Zaragoza, destacó que “los vecinos del barrio de La Cala cuentan con un nuevo punto de encuentro en el que practicar deporte, pasear por los senderos o disfrutar de zonas tranquilas con mesas de picnic o mobiliario urbano”. El primer edil añadió que “tras los trabajos de regeneración de esta zona verde, hemos recuperado un gran espacio para la ciudadanía”.
Durante la jornada de apertura, los asistentes pudieron recorrer el itinerario accesible creado alrededor del parque, pensado para favorecer la movilidad y conectar las distintas zonas de descanso y actividades.
Pista de pump track
Uno de los elementos más destacados del nuevo parque es la pista de Pump Track, diseñada aprovechando los distintos niveles del terreno. Este circuito fue escenario de una exhibición de la liga LBR, en la que participaron bicicletas, skates, scooters y rollers, todo ello amenizado por un animador.
Además, durante la jornada inaugural, los asistentes tuvieron la oportunidad de probar el circuito tras inscribirse previamente mediante un código QR disponible en los canales oficiales municipales, en la web www.ligalbr.com o de forma presencial en el propio parque.
