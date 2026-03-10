Más de 220.000 metros de calles nuevas: así ha sido el gran plan de asfaltado de La Vila

El plan de asfaltado correspondiente a 2025 ha concluido. El Ayuntamiento de La Vila joiosa ha finalizado su operación asfalto tras renovar cerca de 220.000 metros cuadrados de calles urbanas y caminos rurales. Se trata del mayor proyecto de estas características ejecutado hasta la fecha en el municipio, con una inversión superior a los 4 millones de euros.

El plan de asfaltado iniciado en 2025 ha permitido actuar sobre una superficie total de 216.529 metros cuadrados. De ellos, 170.040 m² corresponden a vías urbanas, distribuidos en 79 tramos, con actuaciones en grandes ejes de circulación y en calles de barrio. Por otro lado, 46.489 m² se han ejecutado en caminos y partidas rurales, repartidos en 15 tramos, reforzando así la conectividad y la seguridad en la red viaria rural.

Entre las vías urbanas más destacadas donde se ha renovado el firme se encuentran la N-332a a su paso por el término municipal; la avenida Finestrat; la avenida Marina Baixa; el camí del Cementeri; o la avenida Pianista Gonzalo Soriano. El plan se ha extendido además por todos los barrios del municipio.

Según ha explicado el alcalde Marcos Zaragoza, “la intervención ha mejorado no solo la rodadura de los vehículos, sino también la seguridad peatonal y la accesibilidad en entornos residenciales, escolares y comerciales”.

Caminos rurales

En cuanto a la red rural, el Ayuntamiento ha actuado en caminos como Damunt l’Horta; pont de Salt; Robella–Alginet; Xarco; o Creu de Pedra, entre otros. “Son vías que acumulaban años de deterioro y que ahora recuperan condiciones de seguridad y confort”, ha señalado el alcalde, quien ha añadido que “Villajoyosa llevaba demasiados años sin un plan de asfaltado de esta envergadura”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, ha subrayado que las intervenciones realizadas responden a una planificación técnica. “No hablamos de parches, sino de actuaciones integrales, planificadas con criterios técnicos y priorizando los itinerarios con más tráfico, más servicios y mayor impacto en la vida diaria de los vecinos. Este es el estándar que queremos consolidar como normalidad en la gestión de la ciudad”, ha indicado.

Continuación en 2026

El Ayuntamiento ha avanzado además que el presupuesto municipal de 2026 contempla la continuidad de campañas anuales de asfaltado con el objetivo de seguir mejorando la escena urbana y la seguridad vial. “Vamos a programar cada año tramos prioritarios para reducir baches, evitar deterioros mayores y mantener estándares mínimos de calidad en toda la red viaria”, ha concluido el alcalde Marcos Zaragoza.