Altea sitúa a la juventud en el centro del urbanismo europeo con su participación en el proyecto URBACT

El Ayuntamiento de Altea, a través de la Oficina de Proyectos Europeos EuroAltea, ha participado durante el mes de febrero en dos encuentros internacionales del programa europeo URBACT celebrados en París y en la ciudad griega de El Pireo. Estas reuniones, con la delegación alteana encabezada por el concejal de Proyectos Europeos, Germán Manjón, acompañado por la responsable técnica de EuroAltea, Paloma Verdú, han servido para reforzar la presencia de la localidad en las redes europeas de innovación urbana y para compartir su experiencia en procesos participativos que sitúan a la juventud como protagonista de la transformación de la ciudad.

Germán Manjón ha señalado este martes que el primer encuentro “tuvo lugar a principios de febrero en París, donde el Secretariado de URBACT reunió a las distintas redes europeas para reflexionar sobre la fase final de los proyectos y sobre el uso del storytelling o relato estratégico aplicado a los planes de inversión urbana”. Y ha añadido que en este foro, “Altea expuso su proceso de trabajo en torno a uno de los principales retos urbanos del municipio: la línea ferroviaria del TRAM que atraviesa la ciudad y que históricamente ha generado una división física entre l’Altea de Dalt y l’Altea de Baix”.

El edil ha añadido que frente a esta realidad, el municipio “ha optado por no asumir esa fractura como algo normalizado y ha iniciado un proceso de transformación basado en la participación ciudadana y, especialmente, en la implicación de los jóvenes”.

Al respecto, Manjón ha explicado que entre las iniciativas destacadas “se encuentra el paseo crítico organizado en septiembre, así como la introducción de dinámicas de gamificación en los institutos de la localidad para reflexionar sobre la ciudad desde nuevas perspectivas”. El concejal ha continuado explicando que esta línea de trabajo “continuó los días 23 y 24 de febrero en El Pireo (Grecia), donde se reunieron las siete ciudades socias de la red Daring Cities para avanzar en sus acciones piloto”.

La planificación urbana como experiencia inmersiva para el alumnado

En el país heleno, Manjón ha indicado que “Altea presentó, durante la sesión dedicada a la conferencia ‘Urbanismo práctico y pruebas de acciones con jóvenes y niños’, la acción piloto desarrollada con los institutos de Enseñanza Secundaria Bellaguarda y Altaia. Un ejercicio de rol-play que convierte la planificación urbana en una experiencia inmersiva para el alumnado”. En esta dinámica, “los estudiantes adoptan diferentes perfiles —persona con movilidad reducida, comerciante, estudiante, turista o usuaria del transporte público— y deben tomar decisiones sobre posibles soluciones urbanísticas en el entorno ferroviario, como pasarelas peatonales, nuevos accesos a estaciones, itinerarios ciclistas o la reconfiguración de espacios públicos”.

Cada decisión, “afecta al conjunto del sistema urbano, lo que permite visualizar conflictos, prioridades y efectos cruzados. De este modo, la ciudad se transforma en un tablero dinámico donde los jóvenes experimentan, debaten y comprenden la complejidad real de intervenir en el espacio urbano”, ha explicado Manjón.

La vía del TRAM, un laboratorio urbano para Altea

El edil ha manifestado que la iniciativa “se concibe como un laboratorio urbano en el que se ensayan distintos escenarios y se generan aprendizajes colectivos. El juego actúa como herramienta pedagógica para fomentar la empatía, incorporar diferentes puntos de vista y transformar lo que muchos consideran una “cicatriz” urbana —la vía del tren— en una oportunidad para construir propuestas compartidas”.

En este sentido, Germán Manjón ha indicado que Altea “se ha convertido en un laboratorio urbano donde la juventud no solo opina, sino que experimenta qué significa vivir en una ciudad partida por una vía de tren y cómo podemos volver a ‘coserla’. Estamos trabajando con ellos no como público receptor, sino como agentes activos capaces de comprender la complejidad urbana y aportar soluciones”, ha asegurado.

Durante el encuentro de El Pireo también se abordaron “cuestiones como la participación ciudadana, la creación de ecosistemas de datos y la conexión entre las acciones piloto y los futuros planes de inversión municipales”. En este contexto, “la experiencia de Altea fue presentada como un ejemplo de integración entre metodologías participativas, análisis técnico y planificación estratégica”, ha subrayado Manjón.

El concejal ha destacado que la participación en estos encuentros “consolida el papel de EuroAltea como enlace entre la realidad local y el debate europeo sobre el futuro de las ciudades. En el caso de Altea, ese futuro se construye con una premisa clara: la juventud no es solo destinataria de las políticas urbanas, sino también protagonista en su definición”.

Por último, Manjón ha concluido afirmando que “formar parte de esta red nos permite contrastar nuestro trabajo con otras ciudades que afrontan retos similares. Pero, sobre todo, nos confirma que implicar a la juventud desde el juego, la experiencia directa y la responsabilidad compartida no es una actividad complementaria, sino una forma distinta y más sólida de planificar la ciudad”.

¿Qué es URBACT?

URBACT es un programa de cooperación territorial financiado por la Unión Europea que ayuda a las ciudades a trabajar juntas para encontrar soluciones a retos urbanos comunes. A través de redes temáticas, municipios de distintos países comparten experiencias, desarrollan proyectos piloto y elaboran planes de acción para mejorar aspectos como la movilidad, el urbanismo, la inclusión social o la sostenibilidad.

El nombre URBACT combina las palabras “urban” (urbano) y “act” (actuar), reflejando su objetivo principal: pasar del análisis a la acción para transformar las ciudades europeas mediante la colaboración, la innovación y la participación ciudadana.