Benidorm refuerza con vecinos y comercios el control para la detección de personas mayores solas

El “Proyecto Brújula” de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm recibirá un nuevo impulso para ampliar su red de colaboración y llegar al mayor número posible de entidades, comercios y vecinos de la ciudad. Así lo ha recogido este martes la sesión del Consejo Vecinal, presidida por el alcalde, Toni Pérez, junto a la concejal de Participación Ciudadana, Ana Pellicer. Los componentes de la asamblea han cuestionado asimismo el abuso en la ocupación de la vía pública por algunos hosteleros.

El objetivo del “Proyecto Brújula” es reforzar este programa de prevención comunitaria que busca detectar casos de personas mayores vulnerables o en riesgo de aislamiento, una situación que en muchos casos está relacionada con la soledad no deseada.

Desde su puesta en marcha en 2018, el programa ha permitido atender y ayudar a más de 260 personas mayores, muchas de las cuales han sido derivadas posteriormente a otros programas municipales de Bienestar Social para mejorar su bienestar y su calidad de vida.

Las trabajadoras sociales encargadas del proyecto han explicado que la iniciativa nació tras detectar situaciones de mayores que vivían solos y cuyo caso llegaba a los servicios sociales cuando el deterioro personal ya era muy avanzado. “Era necesario crear una red de prevención para detectar esos casos de soledad no elegida y poder mejorar su situación”, han señalado.

Comercios y organizaciones

Para ello, el programa se apoya en una red de voluntarios y colaboradores formada por centros de salud, farmacias, entidades bancarias, organizaciones sociales como Cruz Roja o Cáritas y también por numerosos comercios de barrio.

Muchos de estos establecimientos cuentan con un distintivo visible en sus puertas que los identifica como puntos colaboradores del proyecto. El objetivo ahora es que esta pegatina de “Empresa colaboradora” se extienda al mayor número posible de locales de Benidorm para facilitar la detección temprana de posibles casos.

El funcionamiento del programa es sencillo: cuando algún vecino o establecimiento sospecha que una persona mayor puede encontrarse en situación de vulnerabilidad o aislamiento, comunica el caso a la Concejalía de Bienestar Social. A partir de ese momento, los técnicos municipales se desplazan al domicilio para realizar una valoración y ofrecer a la persona los recursos o servicios que puedan ayudar a mejorar su situación.

Uso de aguas regeneradas

Durante la sesión del Consejo Vecinal también se ha presentado el Plan Director para el Fomento de la Reutilización de Aguas Regeneradas, explicado por el ingeniero jefe municipal, Vicente Mayor. El técnico ha expuesto la situación hídrica de la comarca y ha destacado el potencial de uso del agua regenerada procedente de la estación depuradora, que actualmente ronda los 4 hectómetros cúbicos anuales.

Según ha señalado, todavía existe un amplio margen para incrementar su aprovechamiento, ya que cerca de 13 hectómetros cúbicos se vierten al mar cada año.

Mayor también ha subrayado que el coste del agua regenerada es notablemente inferior al del agua potable -0,41 euros por metro cúbico frente a 1 euro- y ha recordado que Benidorm ya utiliza 1,5 hectómetros cúbicos para el riego de aproximadamente 1,8 millones de metros cuadrados de zonas verdes públicas y privadas.

Un mayor uso de este recurso, ha indicado, podría suponer una reducción de alrededor del 15% en el consumo de agua potable en el municipio. Actualmente, el Ayuntamiento está ejecutando la primera fase del proyecto de agua regenerada en la zona de Poniente con una inversión de 3,5 millones de euros.

Denuncias a bares

En la reunión se han abordado otras cuestiones relacionadas con la recogida de cartón en el casco antiguo y la ocupación de la vía pública por parte de establecimientos hosteleros con mesas y sillas. Los vecinos han trasladado que en ocasiones no se respetan los horarios para depositar los residuos y que algunos locales superan el espacio autorizado para sus terrazas.

Los concejales de Limpieza Viaria y Comercio, Luis Navarro y Javier Jordá, han señalado que el Ayuntamiento realiza campañas de información y concienciación dirigidas a los negocios, aunque han avanzado que se intensificará la vigilancia.

En el caso de las terrazas, Jordá ha detallado que durante 2025 se han tramitado 135 boletines de denuncia, de los que 68 correspondieron a exceso de mesas y sillas en la vía pública. “La multa es de 6.000 euros y esas sanciones han supuesto más de 121.000 euros”, ha indicado el edil, quien ha advertido además de que los establecimientos reincidentes podrán perder temporalmente la autorización para instalar terrazas.