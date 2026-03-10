Si no sabes qué hacer con tu futuro, Benidorm tiene un plan para ti
El ayuntamiento ofrece orientación y “coaching” gratuito a jóvenes de 16 a 21 años que no estudian ni trabajan
Encontrar un rumbo cuando no se tiene claro qué estudiar o a qué dedicarse no siempre es fácil. Por eso, el Ayuntamiento de Benidorm volverá a poner en marcha este año el programa “Jove Oportunidad” (JOOP), una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 16 y 21 años que no estudian ni trabajan y que busca ayudarles a descubrir sus capacidades, recuperar la motivación y empezar a construir su propio proyecto de vida.
Este programa forma parte del Programa del Fondo Social Europeo de la Comunitat Valenciana 2021-2027 y está gestionado por el Instituto Valenciano de la Juventud. Según ha explicado la concejala de Juventud, Ana Soliveres, el objetivo es “activar a estos jóvenes para que quieran construir su propio proyecto de vida”.
Encontrar un camino
La iniciativa está dirigida especialmente a quienes han perdido la motivación para continuar estudiando o no tienen claro su futuro profesional. “Queremos que descubran sus capacidades, refuercen su autoestima y encuentren un camino que les motive”, ha señalado la edil.
Para lograrlo, el programa utiliza una metodología basada en el “coaching actitudinal”, que se desarrolla en grupos reducidos de hasta 15 participantes. En estas sesiones se trabaja la motivación personal y se ofrece orientación sobre las diferentes familias profesionales de la Formación Profesional.
Visitas a empresas
Además, el programa incluye visitas a empresas para que los jóvenes conozcan de primera mano cómo es el trabajo real en distintos sectores y puedan descubrir posibles vocaciones profesionales.
Soliveres también ha destacado que aquellos participantes que no hayan finalizado la Educación Secundaria Obligatoria podrán acceder a un módulo formativo específico para preparar la prueba de acceso a la FP de Grado Medio.
Información e inscripciones
El programa combina esta orientación con salidas socioculturales y actividades que fomentan el trabajo en grupo. En la fase final, los participantes podrán optar a la preparación de la prueba de acceso a un grado medio de FP o a una oferta formativa adaptada a su nivel.
“Jove Oportunidad” es completamente gratuito para los jóvenes y comenzará el próximo mes de abril, prolongándose hasta mediados de julio. Las personas interesadas pueden solicitar información o formalizar su inscripción en el Centro de Información Juvenil de Benidorm.
