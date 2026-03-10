Pablo Poveda, escritor: “Mi novela “Crimen en Altea Hills” caricaturiza a los fantoches de esta zona”

Dice Pablo Poveda (Elche, 1989) que escribe con un cuchillo entre los dientes. La metáfora le hace concentrarse en la escritura como una formulación difícil, pero a la que se ha enganchado hace años en una obra cuantitativa de decenas de títulos que indagan en el asesinato. En la nueva del “Crimen en Altea Hills”, Poveda recorre a través el detective Gabriel Caballero unas calles turísticas, un telón de fondo desbordante que “caricaturiza a los fantoches y fanfarronería” que forman parte de la fauna que da nombre al ejemplar.

Poveda (elescritorfantasma.com) sabe moverse en un mundo altamente comercial en el que prima la autoedición. Pero algún atractivo deben tener sus publicaciones para haber alcanzado las 200.000 lecturas sumando las ediciones en papel y online. Un compendio de detectives caen bajo sus teclas novelando historias “noir” bajo alter egos multinominales: “Rojo, de homicidios en Alicante; un Harry el Sucio valenciano; Marta Agulló, inspectora; Maldonado, expolicía (un Sam Spade a la española)….y suma y sigue.

En el caso que nos ocupa, el de “Crimen en Altea Hills”, Gabriel Caballero tendrá que ponerse tras la pista del asesinato de una artista en la iglesia de Altea. El creador toma la primera persona con su alter ego, un investigador en la villa blanca alteana que interpreta parte del papel de periodista frustrado que le ha tocado vivir a Poveda.

Personajes caricaturescos

Con un estilo sencillo y ágil, el escritor nos traslada a lugares cercanos con implicaciones truculentas y que no están alejadas de circunstancias cotidianas en un entorno con inquilinos multimillonarios como es Altea Hills que más de una vez ha tenido notoriedad en la prensa del país por la turbidez de los negocios que encabezan los que allí habitan.

No obstante el escritor insiste en que los personajes son caricaturas y lo que importa es la trama aunque no deja de existir en ella un mafioso y para más señas, de nacionalidad rusa; o un funcionario municipal implicado, todos ellos bajo un decorado momentáneo y con punto de partida en Altea Hills.

El escritor decidió hace unos meses elegir este escenario en uno de sus paseos por la localidad por su “singularidad y las historias que guardan” sin dejar de lado la “corrupción que es un mal endémico que va unida a la condición humana en un territorio que siempre ha sido un lugar en el que hacer negocio”.

Entretenimiento

La serie del detective Caballero “pretende ser una sátira que caricaturiza todo lo que hay en esta zona: la fanfarronería y los fantoches”, asume Poveda que es admirador de Hammet o Chandler como autores que utilizaron la crítica social en sus novelas en Estados Unidos, pero de cuyo ardid se distancia en tanto que “no hay una crítica constante porque, al final, lo que busca el lector es entretenerse”.

Analizamos el momento tan exaltado que vive la novela negra que “hoy por hoy, ya no es tan negra (con tanta crítica social), ni huele a whisky y cigarrillos como las de Hammett o Chandler”. Y precisa que en el género cambian los roles, “con más frescura y variedad en la temática lo que hace que enriquezca el género”. Y se explaya en el convencimiento de que resolver un puzle, ya sea un asesinato en serie o un misterio, “siempre genera intriga; y no hay peor droga para el cerebro que darle un interrogante”, sentencia.

Finalista del Premio Literario Amazon 2018 y 2020 por novelas como “El Doble” o “El Misterio de la familiar Fonseca” , le cuestionamos si tener éxito en Amazon es tenerlo como escritor, a lo que arguye que “el éxito siempre ha significado poder vivir de la escritura en exclusiva y hay un montón de lectores que lo han hecho posible en todos estos años; entonces, yo creo que sí”.

Tres elementos

Poveda estudió Periodismo y se nutre de acontecimientos que vivió durante sus prácticas en secciones de sucesos con la intención de “contar la historia que me gustaría leer, sin sentar cátedra, sino que el lector lea y disfrute hasta la última página”.

Y le cuestionamos que si como decía el genial cineasta Godard para hacer un film basta con “una chica y una pistola”, qué sería necesario para darle argumento a una novela: “un protagonista roto, una pasión humana y una razón para cometer un crimen”, arguye.

El autor ya se concentra en su próximo libro, “El asesino del mapa”, esta vez localizado en Alicante, mientras tanto Gabriel Caballero investigará el próximo crimen en París aunque no sabemos si regresará a Altea…..