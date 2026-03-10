La pareja de Benidorm bloqueada en Nairobi logra regresar tras 48 horas de viaje y pagar 1.500 euros de su bolsillo
Tras varios días atrapados por la restricción en el espacio aéreo de Oriente Próximo, los afectados llegan mañana a España con trayectos alternativos
La pareja vinculada a Benidorm que permanecía bloqueada en Nairobi ha conseguido finalmente contratar vuelos a España tras un viaje de cerca de 48 horas y después de tener que asumir un gasto personal de unos 1.500 euros para poder encontrar una alternativa de regreso. Los afectados han anunciado que reclamarán a la compañía aérea por la cancelación de su vuelo y denuncian que decenas de pasajeros continúan viviendo una situación similar.
Los benidormenses tuvieron que realizar combinaciones de billetes y rutas para poder regresar a España. Salieron el lunes por la mañana de Nairobi destino a Angola y este martes han llegado a Lisboa desde donde cogerán un vuelo hasta Madrid. Ya el miércoles partirán desde la capital española hasta Alicante en un largo periplo en el que han invertido casi 48 horas.
Cancelaciones
Tal y como adelantó INFORMACIÓN hace unos días, el vecino de Benidorm Roberto Bazalo, malagueño afincado en la ciudad desde hace trece años y director de la conocida discoteca Penélope, había quedado atrapado junto a su pareja en la capital de Kenia después de que la aerolínea con la que debían regresar a España cancelara su vuelo en medio de las restricciones en el espacio aéreo de Oriente Próximo derivadas del conflicto en la región.
La pareja se encontraba en Nairobi tras realizar un safari y tenía previsto regresar a Madrid con una escala en Abu Dabi. Sin embargo, esa conexión se vio afectada por las limitaciones en el tráfico aéreo. Según relató el propio Bazalo, la compañía llegó incluso a reemitirles un nuevo billete, pero posteriormente también fue anulado, dejándoles sin una alternativa clara para volver.
Subida de precios
Durante los días que permanecieron en Kenia, los afectados denunciaron que los precios de los vuelos disponibles entre Nairobi y Madrid se habían disparado, llegando en algunos casos a alcanzar hasta los 4.000 euros, con el riesgo añadido de que esos trayectos también pudieran terminar cancelándose.
Ante la falta de soluciones, la pareja acudió en varias ocasiones a la embajada española en Kenia para intentar encontrar ayuda, aunque aseguraron no haber recibido una alternativa concreta para regresar. Finalmente, lograron reorganizar por su cuenta un itinerario alternativo que les ha permitido salir del país, aunque a costa de asumir un importante gasto personal y un largo viaje de casi dos días.
Tras su regreso, Bazalo asegura que iniciarán una reclamación contra la aerolínea por lo ocurrido y advierte de que su caso no es aislado, ya que, según afirma, decenas de viajeros continúan atrapados o tratando de reorganizar sus vuelos en medio de las restricciones aéreas que afectan a varias rutas internacionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, se consolida como uno de los grandes espacios musicales del Mediterráneo
- Paulino cumple cien años en Benidorm: “Estoy enamorado de esta ciudad”
- Los colombianos crecen en Benidorm y ya son el segundo grupo de extranjeros tras los británicos
- Dimite la edil de Vox en l’Alfàs del Pi por acoso y hostilidad interna del portavoz de su grupo
- Esquerra Republicana eleva al Senado cuestiones sobre la indemnización de Serra Gelada a propuesta de vecinos de Benidorm
- Cortada la Línea 1 del TRAM entre Cala Piteres y La Creueta tras caer un coche sobre la vía
- Una pareja de Benidorm, bloqueada en Nairobi tras anularle la aerolínea su vuelo de regreso a España
- Benidorm activa las obras del parking subterráneo de Jaime I con cortes de tráfico desde el día 10