Síndic de barri: los políticos se acercan a los vecinos en La Vila

El Ayuntamiento de La Vila continúa este 2026 con la campaña de participación ciudadana “Síndic de Barri”. La concejala Rosa Llorca ha mantenido un encuentro con vecinos del casco histórico para escuchar de primera mano sus propuestas, sugerencias e inquietudes relacionadas con los servicios e instalaciones de este barrio. Una fórmula ideada en el municipio hace tres años para reunir las demandas de los ciudadanos y recogerlas como indicaciones vecinales.

En la reunión, mantenida en la plaza Castelar, la Síndic de Barri atendió de manera individual a los ciudadanos que se acercaron para trasladarle sus consultas. Tras el encuentro, el equipo de Gobierno analizará las propuestas recogidas con el objetivo de incorporarlas a actuaciones concretas o darles solución en el menor tiempo posible. Durante la sesión, la concejala también informó a los vecinos sobre las actuaciones previstas para esta histórica zona del municipio.

Rosa Llorca destacó que “estos encuentros sirven para conocer las inquietudes de los vecinos, qué les preocupa y hacerlo desde la cercanía”. Asimismo, añadió que “estas sesiones de Síndic de Barri son un espacio de participacióny volveremos en los próximos meses”.

Otras formas de comunicación

La sesión también sirvió para dar a conocer los canales de comunicación directa que los vecinos tienen a su disposición para mantenerse informados y trasladar incidencias al Ayuntamiento. Entre ellos se encuentra “El Pregoner”, un canal de difusión en Whatsapp y Telegram en el que diariamente se publica información municipal actualizada y que puede consultarse en tres idiomas, incluido el inglés, con el objetivo de atender también a los vecinos extranjeros de La Vila Joiosa. Además, los ciudadanos pueden utilizar la app “VilaJoiosa”, que permite comunicar incidencias y acceder a información de interés sobre el municipio.

Encuesta de opinión

Durante el encuentro, los vecinos también pudieron responder “in situ” a la encuesta que el Ayuntamiento ha lanzado en la web municipal para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la gestión y el grado de satisfacción con los servicios que ofrece el consistorio, tanto en el municipio como en los distintos barrios.

El cuestionario está disponible en castellano, valenciano e inglés y se puede completar a través de la página oficial del Ayuntamiento, en el apartado de Síndic de Barri, así como mediante los canales digitales de “El Pregoner” en Whatsapp y Telegram y la app “VilaJoiosa”.

El programa Síndic de Barri se puso en marcha en 2023 tras la llegada a la Alcaldía del gobierno de Marcos Zaragoza con el objetivo de ofrecer una atención más cercana y personalizada a cada barrio. Para ello, el municipio se dividió en nueve áreas atendiendo a la densidad de población y a las características de cada zona. Cada síndico de barrio se encarga de supervisar los servicios públicos y atender las necesidades de los vecinos de su área.

Nueve áreas, nueve supervisores

Dentro de esta organización, el concejal Peyo Lloret es responsable de la zona comprendida desde la AP-7 hasta el término de Orxeta y desde la carretera de Finestrat hasta el término de El Campello, incluyendo la zona del pantano. Carlos Soler asume la Sindicatura de la Ermita de San Antonio y el área comprendida desde la AP-7 hasta la N-332 y desde el término municipal de Finestrat al de El Campello.

Por su parte, el concejal Pedro Ramis es el síndico de la zona que abarca desde la calle Pelayo hasta el término de El Campello, incluyendo el Xarco, Montíboli, Paradís y Poble Nou, y desde la N-332 hasta la primera línea de playa. Paco Pérez es responsable del área comprendida entre la N-332 y la playa de los Estudiantes, y desde la avenida del Mediterráneo hasta el río Torres. Jaime Santamaría asume la zona desde el río Torres hasta la Cala, incluyendo Talaies, y desde la N-332 hasta la primera línea de playa en esta área.

La concejala Marisa Mingot es la síndica de la zona comprendida entre la avenida Pianista Gonzalo Soriano -conocida popularmente como Pianista Lozano- hasta la carretera del Cementerio y la carretera de Finestrat, desde la N-332 hasta la avenida País Valencià. El distrito de la concejala Ana Alcázar abarca desde la avenida Varadero hasta la N-332 y la carretera del Puerto. Finalmente, la concejala Rosa Llorca es la síndica del casco histórico y la playa Centro, desde la calle Pelayo hasta la avenida Varadero y hasta la N-332a.

Estos encuentros con los síndics de barrio se celebran de forma periódica en cada una de las zonas con el objetivo de tratar cuestiones del día a día y reforzar la participación ciudadana en la gestión municipal.