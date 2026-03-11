El 95% de la ciudadanía respalda las inversiones turísticas de l’Alfàs del Pi financiadas con fondos europeos

Las inversiones turísticas impulsadas en l’Alfàs del Pi con fondos europeos cuentan con un respaldo casi unánime. Más del 95% de las personas encuestadas considera que las actuaciones desarrolladas en el municipio mejoran el turismo y contribuyen a impulsar la economía local, según un estudio de repercusión presentado por el Ayuntamiento vinculado a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) correspondientes a las anualidades 2022 y 2023.

La investigación, elaborada por la empresa Amundsen Estrategia y Comunicación S.L., analiza cómo perciben residentes, empresarios turísticos y visitantes las actuaciones impulsadas en el municipio. Para ello se han realizado cerca de 2.700 encuestas mediante entrevistas presenciales y telefónicas. La muestra se distribuyó en un 37% de residentes, un 24% de empresas vinculadas al sector turístico y un 39% de turistas y visitantes.

Los resultados reflejan una valoración muy positiva de las inversiones realizadas. El 95,2% de los encuestados considera que las actuaciones mejoran el turismo en el municipio, el 92,9% cree que contribuyen al desarrollo de la economía local y el 91,2% opina que ayudan a avanzar hacia un destino más sostenible.

Inundaciones y baños accesibles

Entre las actuaciones mejor valoradas se encuentran aquellas que tienen un impacto directo en el espacio público y en la mejora de la accesibilidad. Dentro del PSTD 2022 destacan proyectos como la prevención de inundaciones mediante la captación de aguas pluviales en zonas urbanas (82,9%), la instalación de baños accesibles en el paseo marítimo (82%), la señalización adaptada para personas con discapacidad visual (77%) y la modernización del paseo marítimo para peatones y ciclistas (64,5%).

En cuanto al PSTD 2023, las iniciativas con mayor valoración incluyen el encauzamiento del Barranco Hondo para prevenir inundaciones (85%), la mejora de la accesibilidad en las calles (84,3%), la reducción de fugas de agua en este mismo barranco (83,2%) y la implantación de alumbrado sostenible en viales turísticos como el Camí Vell de Altea (71,2%).

La concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, ha subrayado la importancia de este tipo de estudios para conocer la percepción de los distintos públicos. “Este estudio nos aporta una herramienta muy valiosa para evaluar no solo el impacto de las actuaciones, sino también cómo se perciben por parte de la ciudadanía, los visitantes y el tejido empresarial. Los datos confirman que las inversiones cuentan con un respaldo muy positivo cuando se conocen en detalle”.

Albero también ha resaltado que uno de los retos actuales es mejorar la comunicación de aquellas actuaciones menos visibles, especialmente las relacionadas con tecnología y sistemas de medición de datos que permiten avanzar hacia una gestión inteligente del destino turístico.

Redes sociales, primer medio de información

El estudio ha identificado los canales más eficaces para informar sobre el desarrollo de los planes. Las redes sociales municipales se sitúan como el principal medio de información para el 55,4% de los encuestados, seguidas de la cartelería en las obras (40,4%), la web municipal (36,3%) y las noticias publicadas en medios de comunicación (34,8%).

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi refuerza su apuesta por una gestión basada en la evaluación, la transparencia y la medición del impacto de las políticas públicas, incorporando la opinión de residentes, empresas y visitantes para seguir consolidando un destino turístico sostenible, accesible y competitivo.

El municipio ha recibido un total de 4.480.000 euros de subvención para el desarrollo de los dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino correspondientes a 2022 y 2023, financiados íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas inversiones están destinadas a mejorar la interconexión turística sostenible del municipio y avanzar en accesibilidad universal.