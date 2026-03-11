Benidorm inicia los primeros cortes de tráfico por la celebración de las Fallas

La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Benidorm ha informado de los primeros cortes y desvíos de tráfico que entrarán en funcionamiento a partir de esta semana con motivo de la celebración de las Fallas. Estas restricciones se localizan principalmente en las zonas cercanas a los puntos donde se plantan los monumentos de las entidades festeras, como es el caso de Els Tolls y del Rincón de Loix.

Los primeros cortes afectan a los entornos donde se instalan ferias, monumentos y casales de las fallas de Els Tolls y Rincón de Loix. En la zona centro, debido al montaje de la feria de la Falla Els Tolls, quedará cerrado al tráfico el tramo de la calle Tomás Ortuño comprendido entre las calles Venus y Ondulada a partir del próximo viernes 13 de marzo a las 23:30 horas. El corte se mantendrá durante una semana, hasta el viernes 20 a las 03:00 horas. Durante este periodo, se mantendrá operativa la salida de vehículos desde las calles Ondulada y Maravall hacia El Cruce.

Cortes puntuales

Por otro lado, en el Rincón de Loix ya permanece cerrado al tráfico el tramo de la avenida Ametlla del Mar entre la calle Estocolmo y la avenida de Madrid, donde se ubica la carpa de esta comisión fallera. Este corte se ampliará hasta la avenida del Mediterráneo a partir de la noche del jueves 13 y se prolongará hasta el 21 de marzo.

Desde Movilidad también han indicado que, a partir del martes 17 de marzo, se sumarán cortes puntuales de tráfico con motivo de los distintos actos de las fiestas josefinas, como pasacalles, desfiles, eventos pirotécnicos o la cremà de los monumentos.

Noticias relacionadas

Entre ellos destacan las restricciones previstas por las mascletás de las fallas Els Tolls y Benidorm Centro el jueves 19 de marzo, Día de San José, a las 14:00 horas. Este acto implicará el cierre al tráfico del tramo de Tomás Ortuño entre las calles Ondulada-Maravall y El Cruce entre las 05:00 y las 15:00 horas, así como el corte de la calle Otoño entre las 06:00 y las 15:00 horas.