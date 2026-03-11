Benidorm lanza un “gemelo digital” para saber cuánta gente hay en la ciudad en cada momento

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado la licitación de un proyecto tecnológico denominado “Gemelo digital”, una herramienta que permitirá conocer y prever cuántas personas hay en la ciudad en cada momento, tanto residentes como visitantes. El objetivo es entender mejor cómo se mueve la población, especialmente la vinculada al turismo, para mejorar la gestión municipal.

El contrato, con un presupuesto de 133.888 euros y un plazo de ejecución de tres meses, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 “Verde Benidorm”. Esta iniciativa se financia con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha concedido al Ayuntamiento un total de 5,5 millones de euros.

El llamado “gemelo digital” es una plataforma informática que recreará una especie de mapa inteligente de la ciudad. A través de datos procedentes de distintas fuentes -municipales y externas- el sistema podrá estimar cuántas personas hay en cada zona, cómo se desplazan y cómo utilizan los servicios urbanos.

Calcular población flotante

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha explicado que esta herramienta permitirá calcular en tiempo real la población flotante, es decir, las personas que están en la ciudad temporalmente, como turistas o visitantes. Con esta información se podrán generar previsiones y simulaciones que ayuden al ayuntamiento a tomar decisiones basadas en datos.

La plataforma mostrará la información mediante mapas e indicadores que se actualizarán de forma continua. Esto permitirá, por ejemplo, conocer cómo se distribuye el turismo por la ciudad, analizar su evolución a lo largo del tiempo o mejorar la planificación de servicios públicos.

Aparcamientos y playas

Entre las aplicaciones prácticas que se esperan una vez esté en funcionamiento se encuentran el seguimiento de la ocupación de las playas, la predicción de la afluencia turística o el control en tiempo real de los aparcamientos. También permitirá anticipar picos de visitantes y planificar mejor recursos como limpieza, transporte o seguridad.

Además, el proyecto pretende convertirse en una herramienta útil para la economía local. Según ha señalado el alcalde, hoteles, restaurantes y comercios podrán acceder a datos y previsiones que les ayuden a anticipar la demanda, mejorar su competitividad y adaptar sus servicios.

El desarrollo del sistema se realizará en tres fases. El primer mes se dedicará al análisis y diseño del proyecto; el segundo a integrar los datos y desarrollar los algoritmos que harán funcionar la plataforma; y el tercero a realizar pruebas piloto y poner el sistema en marcha.

Tras su implantación, el proyecto contará además con un año de soporte técnico y mantenimiento, así como la posibilidad de incorporar mejoras en la plataforma.