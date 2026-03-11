Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis en Alternativa per La Nucia: Pep Pastor deja la coalición, mantiene el acta y crea un nuevo partido

La portavoz Marta Gómez (Podemos) le pide que entregue el acta y le acusa de “personalismo” mientras el edil sostiene que trabajaba solo

Foto de candidatura para las elecciones de 2023 con Pastor en primera fila a la izquierda y su izquierda la edil de Podemos.

Foto de candidatura para las elecciones de 2023 con Pastor en primera fila a la izquierda y su izquierda la edil de Podemos. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El concejal Pep Pastor anunció en el último pleno del Ayuntamiento de La Nucia su renuncia a la coalición Alternativa per La Nucia, formación con la que concurrió a las elecciones municipales de 2023. Tras formalizar su salida, Pastor pasa a ser concejal no adscrito y ya ha registrado un nuevo partido llamado Gent del Poble X La Nucia. Pastor ha argumentado para su salida que ha realizado un trabajo en solitario motivado porque su compañera de coalición desempeña su trabajo en Valencia.

La decisión de Pastor ha provocado la reacción inmediata de la coalición. La portavoz de Alternativa per La Nucia y representante de Podemos, Marta Gómez, ha reclamado públicamente que Pastor entregue su acta de concejal para que pueda ocuparla otra persona de la candidatura. Según ha señalado, el edil obtuvo el cargo dentro de un proyecto colectivo y no a título personal.

Primera fuerza de la oposición

En un comunicado, la coalición recuerda que Alternativa per La Nucia nació como un espacio compartido entre Podem, Compromís y personas independientes. “El grupo que se formó en 2023 va más allá de los personalismos”, ha señalado Gómez, quien ha recordado que la candidatura obtuvo el apoyo de 939 votantes, superando incluso al PSOE, que consiguió 934.

Desde la coalición sostienen que el proyecto se creó con el objetivo de impulsar un cambio político en el municipio tras más de dos décadas de gobierno del Partido Popular encabezado por Bernabé Cano. En este sentido, Gómez afirma que el proyecto se basa en “la cooperación, el respeto mutuo y el trabajo en equipo”.

La portavoz considera que la decisión de Pastor responde a un movimiento personalista. “La política local exige diálogo, espíritu de cooperación y voluntad de construir proyectos compartidos, algo que evidentemente no ha existido”, ha señalado, añadiendo que el edil está utilizando el acta obtenida en una candidatura colectiva para impulsar su propio partido.

Marta Gómez también ha criticado que Pastor se presente como concejal de una formación política que todavía no tiene representación en el Ayuntamiento. “Demuestra una enorme falta de respeto nombrarse concejal de un partido que aún no existe en el consistorio. Es una práctica antidemocrática aprovechar los votos obtenidos a través de Alternativa per La Nucia para lanzar una candidatura propia”, ha afirmado.

Sin trabajo conjunto

Por su parte, Pep Pastor ha defendido su decisión señalando que durante estos meses ha tenido que trabajar prácticamente en solitario dentro del grupo municipal. Según explica, la portavoz Marta Gómez reside y trabaja en Valencia, donde desarrolla tareas en el área de comunicación de Podemos, lo que ha dificultado el trabajo político en el municipio.

Pastor también había solicitado hace meses su baja en Compromís debido a la falta de implantación del partido en La Nucia, una situación que, según sostiene, le ha llevado a impulsar un nuevo proyecto político local bajo el nombre de Gent del Poble X La Nucia.

Ahora, le tocará a Gómez liderar la representación de los dos partidos integrados en la coalición Alternativa per La Nucia.

Más cambios en el Gobierno municipal

Este movimiento se suma al ya ocurrido con una de las ediles del PP que ha renunciado a su cargo y hecho oficial al presentar su renuncia este pasado martes en una sesión plenaria extraordinaria. María Jesús Jumilla es la concejala popular que estaba al frente de Turismo, Recursos Humanos y Juventud, departamentos que ahora liderarán Gemma Márquez, Jessica Jacqueline Gommans y Pepe Cano por ese orden.

