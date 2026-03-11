Un destino de Alicante se cuela entre los más reservados para Semana Santa

La Semana Santa está cada vez más cerca y las reservas de viajes ya dibujan una tendencia clara entre los viajeros. Aunque estas fechas suelen asociarse a ciudades con tradición religiosa o a escapadas culturales, este año vuelve a repetirse un patrón que ya se ha visto en otras temporadas: la costa mediterránea domina las preferencias.

Los destinos de playa, con buen clima y estancias cortas, están concentrando buena parte de las reservas para estas vacaciones de primavera.

Entre ellos destaca un destino de la provincia de Alicante, que se ha colado entre los lugares más demandados para viajar durante Semana Santa, según un análisis del portal de reservas Atrápalo.

Estancias cortas y precios al alza

El lugar que lidera este ranking es Benidorm, que concentra el 4,80% del total de reservas analizadas para estas fechas. El popular destino turístico de la Costa Blanca confirma así su capacidad de atracción también fuera del verano. Según los datos del estudio, quienes eligen Benidorm para estas vacaciones lo hacen principalmente para escapadas cortas.

Además, la estancia media se sitúa en 3,53 noches, con un precio medio de 164 euros por noche. Estos datos reflejan el peso que sigue teniendo el turismo de costa en las decisiones de viaje durante la primavera.

La costa mediterránea domina las reservas

Benidorm no es el único destino costero que aparece en los primeros puestos del ranking. La costa de Tarragona también concentra un volumen importante de reservas. Salou representa el 4,06% del total, con una estancia media de 2,74 noches y un precio por habitación de 115,95 euros por noche.

Cambrils también se posiciona entre los destinos más solicitados, con el 3,45% de las reservas, una estancia media de 2,65 noches y un precio de 173,85 euros por noche.

Por su parte, La Pineda alcanza el 2,10% de las reservas, con estancias algo más largas, de 3,97 noches de media, y un precio medio de 155,42 euros por noche.

En conjunto, los datos muestran una tendencia clara. Según explica Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de Atrápalo, el turismo de costa sigue teniendo un peso determinante en estas fechas. “Las cifras demuestran, un año más, el dominio del turismo de costa mediterráneo, que supone casi el 15% de la cuota total de mercado analizada”, señala.

Benidorm se sitúa como el cuarto mejor destino de sol y playa / Eva Abril

El alojamiento más caro: PortAventura

Dentro del estudio también destaca el precio de algunos alojamientos concretos. El coste medio más elevado se registra en PortAventura World, el parque temático situado en Salou.

En este caso, la media alcanza 366 euros por habitación y noche, lo que lo convierte en el destino más caro del análisis para estas fechas.

Madrid y Sevilla lideran entre las ciudades

Aunque la costa domina las reservas, las grandes ciudades también mantienen su atractivo durante la Semana Santa. Entre los destinos urbanos, Madrid es la ciudad más solicitada, con el 2,38% de las reservas.

El precio medio por noche en la capital se sitúa en 233,71 euros, con estancias cortas de 1,63 noches de media. Le sigue Sevilla, que concentra el 1,72% de las reservas. En este caso, el precio medio es de 161,74 euros por noche y la estancia media alcanza 2,75 noches.

Las opciones más baratas están en Canarias

Para quienes buscan alternativas más económicas, el estudio también señala algunos destinos con precios más bajos. Uno de los más destacados es Caleta de Fuste, en Fuerteventura, donde el precio medio del alojamiento se sitúa en 52,16 euros por noche.

Londres y París, los destinos internacionales preferidos

En el caso de los viajes fuera de España, los viajeros siguen apostando por grandes capitales europeas.

Londres lidera las reservas internacionales con el 1,10% del total, con precios medios de 198,35 euros por noche y estancias de tres días.

Por detrás aparece París, con el 0,68% de las reservas, donde el precio medio alcanza 175,91 euros por noche y la estancia media se sitúa en 3,62 días.

Los viajeros reservan cada vez con más antelación

El informe también refleja un cambio en el comportamiento de los viajeros. Las reservas para Semana Santa se están realizando con entre 50 y 55 días de antelación, una tendencia que también se está consolidando de cara a las vacaciones de verano.

Un indicador más de que el turismo de escapadas cortas, especialmente en destinos de costa, sigue siendo uno de los grandes motores del sector turístico en España.