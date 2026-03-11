Un incendio en un piso de Altea obliga a evacuar a varios vecinos de un edificio

Un incendio declarado esta tarde del miércoles en una vivienda de la avenida Rei en Jaume I de Altea ha obligado a evacuar a varios vecinos de un edificio de cuatro plantas mientras los bomberos trabajaban para extinguir las llamas y evitar su propagación.

El aviso se recibió a las 17:15 horas, cuando se alertó de un fuego en un piso situado en la cuarta planta del edificio, cuyas llamas eran visibles desde el exterior al salir por la terraza de la vivienda.

Ante la intensidad del incendio, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante procedieron a evacuar el edificio, en el que en ese momento se encontraban aproximadamente diez personas en sus viviendas, entre ellas un vecino con movilidad reducida.

Los bomberos centraron su intervención tanto en la extinción del fuego como en evitar que las llamas se extendieran al resto de viviendas y a las zonas comunes del inmueble.

En el operativo han participado nueve bomberos del parque de Benidorm, junto con un sargento y un cabo, y varios vehículos especializados: una unidad de mando, una bomba urbana pesada, una bomba urbana ligera y una autoescalera.

Según la información facilitada por el Consorcio, no consta que haya personas heridas por el momento, aunque la intervención continúa en curso mientras se asegura completamente la zona.