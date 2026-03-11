El PSOE denuncia el “estado tercermundista” del pavimento de la calle Mallorca de Benidorm

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha denunciado el “lamentable” estado en el que se encuentra el pavimento de la calle Mallorca, una de las principales arterias turísticas de la zona de Levante. Según el concejal del PSOE Miguel Soldevila, la calle presenta actualmente un firme muy deteriorado pese a que fue renovada y peatonalizada por completo en 2021.

Soldevila ha criticado que una vía clave para el ocio y el turismo en la ciudad ofrezca “una imagen tercermundista” con el pavimento muy degradado y con continuos parches. A su juicio, el equipo de gobierno del Partido Popular lleva años intentando solucionar el problema con trabajos de repintado que no han dado resultado.

El edil socialista ha planteado que el problema podría estar en la elección del material utilizado durante la reforma. “Creemos que este pavimento no es el más adecuado para una zona con tanto tránsito y donde, además, se vierten líquidos continuamente por el tipo de actividad que se desarrolla en la calle”, ha explicado.

Desde el PSOE sostienen que la reforma realizada hace apenas unos años “ha resultado ser un fiasco” y han advertido de que la calle Mallorca es uno de los principales puntos de ocio nocturno de la ciudad y un lugar muy frecuentado por visitantes.

Por ello, Soldevila ha reclamado al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que se actúe de forma definitiva para resolver el problema antes de la llegada de Semana Santa, uno de los periodos con mayor afluencia turística. “No podemos recibir a los turistas con una calle Mallorca en estas condiciones”, ha señalado.

El concejal socialista también ha lamentado que el deterioro del pavimento no sea un caso aisladoy ha criticado lo que considera una falta de inversión en el mantenimiento de los barrios. Según ha indicado, mientras el gobierno local centra su estrategia en la promoción de la ciudad, “muchas calles presentan un estado de deterioro evidente”.