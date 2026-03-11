La Vila registra 708 incidencias vecinales relacionadas con iluminación, mantenimiento y limpieza

Un total de 708 incidencias han comunicado durante 2025 los ciudadanos de La Vila a través de los canales digitales municipales de atención. La gran mayoría de estos avisos, el 90,96 %, se han enviado mediante la aplicación móvil “Vilajoiosa”, que además ha incrementado su número de usuarios en el último año. Según el consistorio la mayoría de las quejas se resuelven en una media de 2,5 días, lo que permite dar respuesta rápida a los problemas detectados por los vecinos en el municipio.

Por tipo de incidencias, la iluminación pública es la categoría con más avisos, concentrando el 22,32 % del total. Le siguen las incidencias relacionadas con electricidad, fontanería y mantenimiento, que suponen el 17,66 %, y en tercer lugar la limpieza viaria y la recogida de residuos, con el 11,58 % de las peticiones registradas.

Más incidentes en el centro y en verano

En cuanto a la distribución por zonas, el centro urbano es el área con más incidencias, con el 21 % del total, seguido de la zona sur, con un 19 %, y del centro histórico y el río ciudad, que registran cada uno un 13 %. Además, los meses de verano son los que concentran un mayor número de avisos enviados por los vecinos.

Durante los primeros meses de 2026, entre enero, febrero y lo que va de marzo, ya se han registrado 150 incidencias, de las que casi el 60 % se han resuelto. En este periodo, los problemas más comunicados están relacionados con electricidad, fontanería y mantenimiento (25 %), seguidos del buzón ciudadano (19 %) y la iluminación (11 %).

Aumento de uso

La aplicación municipal también ha aumentado su uso entre la población. Actualmente, cuenta con 2.071 usuarios, con una media aproximada de cuatro descargas al día. En el último mes ha registrado 10.600 páginas vistas, siendo martes, jueves y viernes los días con mayor número de consultas.

El alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, ha señalado que esta herramienta permite “atender a la ciudadanía de forma directa y dar solución a las incidencias en el menor tiempo posible”. También ha destacado el aumento de usuarios y la colaboración de los vecinos para comunicar problemas en la vía pública.

Noticias relacionadas

La aplicación ‘Vilajoiosa’, disponible gratuitamente para teléfonos Android e iPhone, permite a los vecinos comunicar desperfectos o incidencias en tiempo real desde su móvil, indicando la ubicación exacta para que el aviso llegue directamente al departamento municipal correspondiente y pueda ser resuelto con mayor rapidez.