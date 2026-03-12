El ADN femenino de HOSBEC

HOSBEC es hoy un claro reflejo del talento, la profesionalidad y el liderazgo femenino en el sector turístico valenciano. En un momento clave, la patronal hotelera cuenta con un equipo directivo y técnico en el que las mujeres desempeñan un papel protagonista en la toma de decisiones, la estrategia y la defensa de los intereses empresariales. Este «ADN femenino» no es una etiqueta circunstancial, sino el motor de una organización que ha sabido evolucionar al ritmo de los tiempos.

Al frente de la secretaría general se encuentra Nuria Montes, ejerciendo un liderazgo sólido y reconocido tras 30 años en la primera línea del sector. Su visión estratégica es complementada por Mayte García, quien desde la dirección ejecutiva coordina la operatividad de una asociación que ha desbordado sus fronteras originales. Juntas, lideran una estructura organizativa adaptada al crecimiento exponencial de HOSBEC, a su implantación territorial en las tres provincias y a una actividad institucional que no deja de crecer. El éxito de este binomio reside en una gestión basada en la solvencia técnica y una capacidad de interlocución sin precedentes.

Mujeres que impulsan el turismo desde la excelencia

HOSBEC trabaja incansablemente para posicionar al sector empresarial turístico valenciano como motor económico, generador de empleo y referente en competitividad e innovación. Actualmente, la asociación agrupa a 379 empresas que representan más de 117.500 plazas de alojamiento. Este volumen de negocio es gestionado por un equipo multidisciplinar mayoritariamente femenino, donde la especialización es la norma.

Tanto Montes como García asumen la responsabilidad de las estrategias de marketing y la gestión de la reputación de marca, reforzando la visibilidad del sector en mercados internacionales. Sin embargo, la estructura se ramifica en áreas críticas. El compromiso con la sostenibilidad tiene en Aida Marín a una de sus principales impulsoras. Su labor no se limita al cumplimiento normativo; Marín acompaña a los asociados en la compleja transición hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), transformando la sostenibilidad en una ventaja competitiva real.

Big Data y salud: La ciencia de la hospitalidad

La gestión moderna del turismo ha abandonado la intuición para abrazar la evidencia. El área de Big Data, pilar estratégico de la entidad, está dirigida por Beatriz Hernández. Su capacidad para el análisis de datos y la elaboración de informes estadísticos permite a HOSBEC anticipar tendencias y definir estrategias basadas en conocimiento puro. HOSBE se ha convertido en la «brújula» del sector, ofreciendo información en tiempo real para optimizar su rentabilidad.

Por otro lado, la seguridad y la prevención se gestionan desde HOSBEC Salud. Aquí, Teresa Mascaró, Leyre Ramírez, Carmen Pérez y Susana Álvarez lideran un servicio pionero de asesoría y formación sanitaria. Este equipo ha consolidado a la asociación como un referente en gestión de riesgos, garantizando que la Comunidad Valenciana sea percibida como un destino seguro y confiable, un valor que hoy cotiza al alza en el mercado global. Finalmente, la cohesión interna se apoya en Toñi Navarrete, cuyo trabajo administrativo garantiza la cercanía y la atención directa al asociado, siendo el primer punto de contacto de la organización.

Un cambio de paradigma en la gobernanza

El liderazgo femenino en HOSBEC no es una cuestión de cuotas, sino de excelencia y meritocracia. Durante décadas, la cúpula del sector hotelero fue percibida como un ámbito tradicionalmente masculino. La evolución de la patronal valenciana demuestra que la sensibilidad hacia la sostenibilidad, la agilidad en la gestión de crisis y la capacidad de negociación son activos que han permitido a la asociación navegar los retos más complejos del siglo XXI.

Este equipo ha logrado humanizar la estadística. Entienden que detrás de cada cifra de ocupación hay familias y un territorio que proteger. Al situar a mujeres en todos los niveles de toma de decisiones, HOSBEC rompe el techo de cristal con hechos: en la industria turística valenciana, el camino hacia el liderazgo tiene nombre de mujer.