Altea se movilizará este domingo contra el cáncer con la segunda edición del Triple Reto solidario

La lucha contra el cáncer volverá a tomar las calles de Altea este próximo domingo 15 de marzo con la celebración de la segunda edición del Triple Reto, una jornada deportiva y solidaria impulsada por la asociación de pacientes Las Triples que busca dar visibilidad al cáncer de mama triple negativo, promover hábitos saludables y recaudar fondos para la investigación.

La iniciativa, que se celebrará simultáneamente en diferentes puntos de España, ha sido presentada en el Club de Tenis de Altea con la participación de entidades deportivas, empresas colaboradoras y representantes municipales. Durante el acto, Anna Alvado, integrante de la asociación e impulsora del evento, ha indicado que en Altea, “la jornada se desarrollará con varias actividades deportivas abiertas a todos los públicos y centralizadas en la Ciudad Deportiva y el Club de Tenis de Altea”.

Alvado ha indicado que el cáncer de mama triple negativo “representa aproximadamente el 15% de todos los diagnósticos de cáncer de mama en España, lo que supone entre 5.000 y 5.500 nuevos casos cada año”, por lo que ha remarcado que “es muy importante seguir avanzando en la investigación de esta enfermedad”. Asimismo ha añadido que “aunque menos frecuente que otros tipos, se caracteriza por su mayor agresividad con un alto riesgo de recaída en los primeros años tras el diagnóstico y una mayor incidencia en mujeres jóvenes. Por ello, desde la Sociedad Española de Oncología Médica se insiste en la necesidad de impulsar la investigación, los ensayos clínicos y el diagnóstico precoz”, ha apostillado.

Durante la presentación, la concejala de Deportes, Sara Soler, ha destacado la respuesta positiva de clubes y entidades locales, subrayando que “el deporte siempre está al lado de las iniciativas solidarias porque el deporte es salud y vida”.

Por su parte, la edil de Sanidad y Bienestar Social, Anna Lanuza, ha señalado que el cáncer “es una realidad que afecta directa o indirectamente a toda la sociedad”, y ha aseverado que “la única forma de avanzar frente a esta enfermedad es mediante la investigación y la detección precoz, por eso es fundamental apoyar iniciativas como esta”.

Nacimiento de Las Triples

Anna Alvado ha recordado que “ante esta realidad, un grupo de pacientes decidimos fundar el 3 de marzo de 2022 la asociación Las Triples, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama Triple Negativo. Desde entonces trabajamos para dar visibilidad a la enfermedad, reclamar más investigación y tratamientos específicos, recaudar fondos y exigir equidad territorial, de manera que el lugar de residencia no determine las opciones terapéuticas de las pacientes”.

Por otro lado, ha indicado que desde su creación, “la asociación ha logrado recaudar y donar más de 200.000 euros para la investigación, colaborando con entidades científicas como INCLIVA, ONCOLLIGA, SUELTE, la Sociedad Española de Oncología Médica y el Centro de Investigación Médica Aplicada de Navarra”.

Alvado ha añadido que “el evento más importante de la asociación es el Triple Reto, que nació en 2023 y que ha ido creciendo con cada edición. En 2025 se celebraron 30 retos en 30 ciudades, con la participación de más de 3.000 personas y una recaudación superior a 30.000 euros”, ha afirmado.

Respecto a la II edición del Triple Reto Altea, Anna Alvado ha destacado “la excelente acogida y la gran implicación que hemos recibido por parte de entidades deportivas, empresas privadas y la administración pública. Gracias a esta colaboración hemos podido ampliar el evento con la organización de cuatro actividades diferentes, centralizadas en la Ciudad Deportiva de Altea y el Club de Tenis Altea”.

Los retos deportivos

En el acto también han estado los presidentes de los clubes ciclistas del municipio que colaborarán en el evento y la gerente del Club de Tenis Altea, Amaya Estévez, para explicar las pruebas deportivas a realizar. Así, por el Club Ciclista Altea, Pepe Solbes ha explicado que “hemos organizado una ruta ciclista de 33 kilómetros por las partidas rurales de Altea en la que los participantes tendrán que ser mayores de 15 años y todos tendrán que llevar casco”. Sobre esta ruta, Solbes ha añadido que “el circuito que hemos preparado se ha de recorrer tres veces, por lo que si algún participante quiere acortarlo a una o dos veces puede hacer. No es necesario hacer los 33 kilómetros en su totalidad”, ha apostillado.

En nombre del Club Ciclista Pere Joan Caragol, Jaume Barber, ha desvelado que “para los más pequeños hemos organizado un circuito de habilidades para niños y niñas menores de 15 años en la Ciudad Deportiva. De este modo, todas las edades tendrán la oportunidad de practicar ciclismo el día del Triple Reto”.

En nombre del Club de Tenis, Amaya Estévez ha explicado los torneos que se van a hacer en las instalaciones del club a beneficio del Triple Reto, y ha anunciado que “la recaudación de ese día por el alquiler de las pistas irá destinada a la asociación Las Triples”.

Otra de las actividades será una caminata solidaria de seis kilómetros por el Paseo Marítimo, con salida a las 10:00 horas desde el polideportivo y regreso desde la rotonda del Chiringuito en Cap Blanc. Anna Alvado ha matizado que se trata de un recorrido “fácil de 3 km de ida y 3 de vuelta pero no es necesario hacerlo completo”.

Tras las actividades deportivas, la jornada continuará, a partir de las 11:30 horas, con una sesión de zumba durante 75 minutos “a cargo del profesor Bimbo”, y habrá exhibiciones de baile moderno organizadas por la academia Jalará Estudio. Y al finalizar la caminata y la vuelta en bicicleta, los participantes podrán disfrutar de un almuerzo solidario con la colaboración del Hotel Cap Negret y el Ayuntamiento de Altea, además de un sorteo de productos y servicios donados por empresas y comercios locales.

Desde la asociación Las Triples, Ana Alvado ha invitado a toda la ciudadanía a sumarse al Triple Reto “para superar la participación y la recaudación del pasado año”, recordando que “cada paso, cada pedalada y cada gesto solidario contribuyen a acercar un poco más la esperanza a quienes luchan contra el cáncer”.

Por último ha dado a conocer los enlaces de inscripción para cada actividad, además de indicar que las personas que no puedan asistir, pero quieran colaborar, “pueden adquirir un dorsal virtual a través del enlace https://asociaciontriplenegativo.org/triple-reto/ ”.

En cuanto a los enlaces de inscripción, son los siguientes.

Para la caminata: https://asociaciontriplenegativo.org/tienda/altea-caminata/

Para ciclismo: https://asociaciontriplenegativo.org/tienda/altea-ciclismo/

Para tenis y pádel: https://asociaciontriplenegativo.org/tienda/altea-padel/

