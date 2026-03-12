El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Puchades por los terrenos de Serra Gelada con una carencia de cinco años y 60 millones en 2026

Las mercantiles propietarias del APR7 de Serra Gelada han presentado un plan de pagos totalmente asumible por el Ayuntamiento de Benidorm que tendrá que abonar los 353 millones de euros de la deuda en 30 años, según la formulación que la pasada semana presentó Murcia Puchades y que el Consistorio lleva a pleno el próximo martes. La aspiración reflejada por los técnicos municipales es coincidente en casi todos sus términos, según ha podido saber INFORMACIÓN. Ahora se abre un período de tres días para que ambos firmen el acuerdo de colaboración que tendrá que remitirse al Tribunal de Instancia de Alicante.

La sentencia del TSJCV para resolver el cumplimiento de los convenios del sector APR7 y que ha dado lugar a una audiencia entre ambos intereses, ha originado ya un pacto que llevará al abono de la millonaria suma. La reclamación de los empresarios propietarios, seis mercantiles, de los terrenos de Serra Gelada solicitan a través de un documento con registro de entrada en el Ayuntamiento el pasado 4 de marzo el pago de la deuda reconocida que se eleva a 353.856.523,66 euros, de los que 283.055.750,12 corresponden al principal y el resto son intereses.

El pago inicial en dinero contempla un abono de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026, una cuestión posible ahora mismo por el préstamo de 55 millones solicitado al fondo de impulso del Ministerio de Hacienda, por lo que Benidorm se vería liberado de un forzoso déficit.

Periodo de carencia

A la vez, Murcia Puchades da un periodo de carencia para el resto de la deuda, unos 293 millones de euros, una fase en blanco en la que, sin embargo, los deudores tendrán que pagar los intereses devengados por la suma principal.

La empresa añade, además, otra ventaja para el Ayuntamiento al eximir de intereses la etapa desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Finalizado el periodo de carencia, el Ayuntamiento abonará a los propietarios antes del 31 de diciembre de cada año, hasta la cancelación total de la deuda, una cantidad económica que no podrá ser inferior al 8% del presupuesto municipal aprobado en cada ejercicio; en caso de prórroga presupuestaria, el porcentaje se aplicaría sobre el último presupuesto definitivamente aprobado, lo que se ha estimado en torno a los 24 millones de euros anuales.

Y advierten que si por cualquier causa sobrevenida no se pagara el correspondiente tramo, se incrementaría posteriormente con los intereses correspondientes, que se contabilizaría teniendo en cuenta el interés legal más dos puntos.

El próximo martes el pleno aprobará las condiciones del plan de pagos. / INFORMACIÓN

Terrenos por intereses

Importante es también el acceso que da a otra forma de pago como es la cesión de terrenos a precio de mercado que se admite como abono de los intereses generados hasta la fecha. Murcia Puchades impone las siguientes condiciones para ello: será aprovechamiento urbanístico materializable en suelo urbano que sea edificable y libre de cualquier carga por valor de unos 70 millones de euros.

Los ámbitos urbanísticos señalados son el Sector PP2/1, Sector Murtal 2, PP Ensanche Levante y PAU 1. O cualquier otro suelo edificable de uso residencial plurifamiliar que no se encuentre así previsto en el Plan General de 1990: el canje del aprovechamiento no podrá exceder de los 585 euros/m².

Y deja claro que en el caso de que se enajene a un tercero cualquier aprovechamiento urbanístico de los solares citados anteriormente las cantidades irán destinadas a la amortización de la deuda.

Propuesta del Ayuntamiento

La propuesta del Ayuntamiento, firmada por el alcalde este jueves, es casi literal en todos sus términos a la propuesta de los Puchades por lo que se deduce que deriva de una especie de pacto entre las dos partes. Sólo hay un aspecto no coincidente, el que afecta a los intereses generados que se podrían intercambiar con dación de terrenos que para el Consistorio son 67 millones mientras que para los acreedores es de 70 millones de euros.

Por otra parte, y para el cumplimiento a rajatabla de todas estas condiciones, se creará una comisión de seguimiento, vigilancia y control en el plazo de siete días a contar desde la firma del convenio de la que formarán parte tres representantes de la administración y dos de la parte propietaria.