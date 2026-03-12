Benidorm revive la devoción a la Virgen del Sufragio con romería y procesión al alba

Tradición y emoción formarán un tándem los próximos días para celebrar el 286 aniversario del Hallazgo de la Virgen del Sufragio, patrona de Benidorm. Para ello se ha diseñado un programa de actos con la romería como el más multitudinario y la procesión de l´Alba como el que concentra mayor devoción y sentimiento entre los asistentes. Un programa que ha lanzado la Comissió de Festes Majors Patronals en colaboración con la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento.

Este año la patrona de Benidorm recibe todos los honores. En primer lugar, se ha celebrado el centenario de su Coronación que tuvo lugar en el lejano 1926 y que se conmemoró con una ceremonia de entrega a la Virgen de un broche de oro en forma de corona en el que figura el nombre de las personas de Benidorm que han colaborado en él.

También se homenajeó a la Mare de Dèu con el descubrimiento de un azulejo conmemorativo al final de la calle Alameda y el inicio de la calle Mayor, descubierto por parte del alcalde Toni Pérez y el obispo José Ignacio Munilla.

Romería del sábado

Ahora ya en los próximos días uno de los actos más destacados será la Romería y Ofrenda de flores a la patrona, que tendrá lugar este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas. La comitiva partirá desde el Parque de Elche y recorrerá varias calles del centro hasta la plaza de San Jaime, junto a la iglesia de Sant Jaume i Santa Anna, donde festeros y peñistas depositarán sus flores a la Mare de Déu del Sofratge.

Durante el acto, la reina infantil de las Festes Majors Patronals 2026, Carmen Guillem Campos, recitará el tradicional verso a la patrona, escrito este año por Pepa Orozco, mientras que la reina de las fiestas, Laura Ivars Marín, dirigirá también unas palabras a la patrona y al pueblo de Benidorm.

La programación continuará el domingo 15 de marzo con dos citas musicales. A las 11:00 horas, la Unión Musical de Benidorm ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor dentro del ciclo “Música als Pobles”, y a las 20:00 horas la Rondalla de la ACR La Barqueta actuará en la iglesia de Sant Jaume i Santa Anna.

Procesión al amanecer

Los actos conmemorativos culminarán el lunes 16 de marzo con la tradicional procesión de l’Alba, que comenzará a las 06:00 horas tras la apertura de las puertas del templo media hora antes. La imagen de la patrona recorrerá las calles del casco antiguo y será llevada hasta las playas de Levante, Poniente y Mal Pas.

Este es un acto de recogimiento y quietud en las horas precedentes al amanecer que cuenta con seguidores devotos a lo largo de los años y que se ha convertido en símbolo religioso y de fervor a la patrona.

A su regreso a la iglesia se celebrará una misa de Acción de Gracias a las 07:30 horas, seguida de un volteo general de campanas al mediodía. Por la tarde, a las 20:00 horas, una eucaristía en honor a la Mare de Déu del Sofratge pondrá el broche final a esta conmemoración.

Noticias relacionadas

La concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, ha animado a la ciudadanía a participar en todos los actos “para honrar a nuestra patrona y demostrar una vez más la devoción y el respeto que Benidorm siente por la Mare de Déu del Sofratge”.