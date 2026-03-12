Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finestrat logra un médico más para el Consultorio de La Cala

Ya está pasando consulta en este ambulatorio para ofrecer un mejor servicio

Consultorio médico de La Cala

Consultorio médico de La Cala / INFORMACIÓN

R. E.

La alcaldesa y titular del área de Sanidad, Nati Algado, anuncia la incorporación de un médico más de Atención Primaria al consultorio de La Cala. Desde allí mismo la alcaldesa afirmó que “llevamos años reivindicando que, con el crecimiento poblacional que estaba viviendo Finestrat era necesario dotar este consultorio de un médico más.

Un médico de familia más que ya está pasando consulta en este ambulatorio para ofrecer un mejor servicio al no demorar las citas y reducir tiempos de espera. Así que muy agradecidos a la Conselleria de Sanitat por atender esta petición tan importante para nuestros vecinos y vecinas”.

Nati Algado, alcaldesa y titular del área de sanidad.

Nati Algado, alcaldesa y titular del área de sanidad. / INFORMACIÓN

Con ello, en estos dos últimos años el consultorio de La Cala ha pasado a tener 2 consultas de Atención Primaria y 1 de Pediatría.

Cabe recordar que en 2021 el Ayuntamiento impulsó la ampliación, modernización y reforma de este consultorio con una inversión de 103.000€, 100.000€ aportados desde la Generalitat Valenciana. En aquel momento habilitaron una consulta más para reclamar el servicio de Pediatría y evitar así el desplazamiento de las familias de Cala y urbanizaciones al casco histórico. “Esta petición fue atendida por la Generalitat Valenciana en 2024. Y ahora, damos un paso muy importante al incorporar un médico más para responder con más consultas al crecimiento de la población que atendemos en este consultorio”.

