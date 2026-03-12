Satse pide activar el servicio de Fisioterapia y mayor seguridad en el Centro de Salud del Rincón de Loix de Benidorm

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha presentado a Gerencia una serie de reivindicaciones relacionadas con la reciente apertura del Centro de Salud del Rincón de Loix que ha abierto sus puertas sin disponer del anunciado servicio de fisioterapia. Para la central se trata de un recurso indispensable y que tuvo su primera petición de personal en un consejo de salud celebrado en 2019. La sección se ha referido también a otras necesidades como la seguridad dando cuenta que algunas personas se han “colado” durante los últimos días en algunos habitáculos de la instalación que es de grandes dimensiones.

Entre las principales preocupaciones del sindicato destaca el retraso de la activación del servicio de Fisioterapia, cuya apertura está prevista para el próximo verano, según confirmó el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la visita que realizó al centro el pasado lunes.

Para Satse no es de recibo que hasta entonces, los pacientes que necesitan continuidad en sus tratamientos deban seguir acudiendo al consultorio de La Cala de Benidorm. SATSE considera que este servicio podría activarse antes con la incorporación de un fisioterapeuta y la creación de una plaza adicional de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), reforzando así la atención del nuevo centro.

Pidieron fisioterapeuta en 2019

El sindicato recuerda que ya en 2019, durante el Consejo de Salud, reclamó que el proyecto incluyera tanto la plaza de fisioterapeuta como un gimnasio de rehabilitación, ya que inicialmente no estaban contemplados. Tras estas reivindicaciones, el proyecto fue finalmente modificado durante su construcción para incorporar el espacio destinado al gimnasio y la dotación de personal.

El caso es que la demora provoca que los usuarios del Rincón se deben seguir desplazando al Centro de Salud de La Cala que ya atiende a 3.400 consultas de la citada especialidad.

Satse une a ello la consideración de que el gimnasio se debería haber ubicado en la planta baja, y no en la segunda planta como se ha hecho finalmente, para facilitar el acceso a pacientes con dificultades de movilidad que acuden a rehabilitación. Aunque el centro dispone de ascensor, el sindicato advierte de que posibles averías podrían afectar a la programación de citas.

Plazas de residentes para aparcar

Otro aspecto señalado por la organización es la necesidad de revisar la disponibilidad de plazas de aparcamiento para los profesionales. Satse advierte de que el número de estacionamientos es limitado y que la calle colindante se ha destinado a aparcamiento exclusivo para residentes, lo que puede dificultar el trabajo de determinados profesionales sanitarios, especialmente del personal de Enfermería que realiza desplazamientos para la atención domiciliaria.

Según fuentes del sindicato, la calle cercana se ha transformado en zona de residentes al día siguiente de que el centro sanitario abriera sus puertas, algo que han criticado tanto por lo que afecta a los usuarios como a los profesionales del sector.

Personas que se cuelan

Asimismo, el sindicato insiste en la necesidad de incorporar un vigilante de seguridad en el centro. Según Satse, esta figura sería fundamental para reforzar la seguridad del personal sanitario en un contexto marcado por el aumento de agresiones a profesionales.

Además, se da el caso de que durante las últimas jornadas trabajadores del centro han tenido que echar del mismo a personas que se habían escondido en algunos departamentos aprovechando las grandes dimensiones del mismo y la falta de vigilancia.

Por último indican que desde SATSE Alicante-Departamento de Marina Baixa confían en que estas consideraciones sean tenidas en cuenta por la Conselleria de Sanidad con el objetivo de mejorar la organización y dotación de recursos del nuevo centro de salud, garantizando así una atención sanitaria de calidad para la ciudadanía y un entorno laboral adecuado para los profesionales.

El sindicato, no obstante, ha valorado de forma positiva la apertura de esta nueva infraestructura sanitaria, aunque señala estos aspectos organizativos y funcionales que considera necesarios para garantizar una atención asistencial adecuada y unas condiciones óptimas para los profesionales.