Uruguay se fija en l’Alfàs del Pi para impulsar proyectos culturales conjuntos

La alcaldesa en funciones recibe al cónsul general de Uruguay en Valencia en una reunión centrada en reforzar los lazos con la comunidad internacional del municipio

Reunión de grupo entre representantes del Ayuntamiento de L´Alfàs y el consulado de Uruguay.

Reunión de grupo entre representantes del Ayuntamiento de L´Alfàs y el consulado de Uruguay. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

Con una comunidad extranjera representada por 100 nacionalidades, l´Alfàs del Pi suma un nuevo país a su reconocida multiculturalidad. Uruguay se ha interesado por el empuje cultural del municipio y centrará su presencia en este ámbito según da a conocer la reunión mantenida en el ayuntamiento alfasino entre la alcaldesa en funciones, Mayte García y el cónsul de Uruguay en Valencia, Pablo Marichal Abiuso.

En la reunión han participado también la concejala de Residentes Internacionales, Martine Mertens, el concejal de Cultura, Manuel Casado, y representantes de la Asociación Uruguayos y Amigos de la Costa Blanca, encabezados por su presidenta, Rina Castelucci.

Durante el encuentro se ha destacado el carácter abierto y multicultural de l’Alfàs del Pi, un municipio en el que conviven personas de más de un centenar de nacionalidades y donde el tejido asociativo internacional desempeña un papel activo en la vida social y cultural.

Interés en colaborar

Uno de los temas centrales ha sido el proyecto municipal “L’Alfàs del Pi 2026. Año Cultural”, iniciativa con la que el Ayuntamiento pretende impulsar una amplia programación de actividades culturales. En este contexto, ambas partes han mostrado su interés por abrir una línea de colaboración que permita promover iniciativas culturales y actividades de intercambio entre Uruguay y el municipio.

La visita del cónsul se produce tras su participación el pasado octubre en el acto organizado por la Asociación Uruguayos y Amigos de la Costa Blanca con motivo del bicentenario de la independencia de Uruguay y el 15 aniversario de la entidad.

Pablo Marichal Abiuso pertenece al Servicio Exterior de Uruguay y desarrolla su labor diplomática en el ámbito consular, cultural y de relaciones internacionales.

La alcaldesa en funciones, Mayte García, ha señalado que encuentros como este “permiten reforzar los lazos con países con los que compartimos comunidad y abrir nuevas oportunidades de colaboración cultural y social”.

