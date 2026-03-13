El alcalde de Benidorm defiende el pacto con Puchades que cierra el conflicto de Serra Gelada

.El alcalde de Benidorm,Toni Pérez, ha defendido este viernes ante los medios de comunicación el plan de pagos que presenta a los propietarios del sector APR7 de Serra Gelada -una fórmula ya cerrada en varios encuentros- y que supone el pago de 60 millones de euros iniciales, una carencia de cinco años y un abono durante 30 años al que el consistorio dedicaría un mínimo del 8% de sus recursos corrientes. Tanto la propuesta del ayuntamiento como la de la mercantil Murcia Puchades son coincidentes en prácticamente todos los puntos después de varias semanas de negociaciones.

Ahora, el primer edil llevará a pleno el acuerdo para que sea valorado por los grupos municipales, paso previo a la presentación del documento al TSJCV. Después de un largo camino recorrido la aprobación de una audiencia entre las dos partes litigantes ha llevado a resolver una situación que se alargaba desde hace años cuando la empresa denunció el incumplimiento de los convenios.

La trayectoria de este proceso por el que Benidorm afronta una de las mayores condenas urbanísticas de España por la protección de Serra Gelada culminó con una sentencia firme que puso fin a más de dos décadas de batalla judicial en el sector APR7. Esta obligó al ayuntamiento a indemnizara los propietarios por la pérdida de edificabilidad derivada de la creación del parque natural. El fallo marcó un hito económico -ya que supone el pago de 350 millones más intereses-en la gestión municipal de la capital turística tras años de litigios sobre los convenios de compensación.

Dos líneas rojas: la preservación fiscal, sin subida de impuestos, y mantenimiento de todos los servicios públicos. Según ha explicado el viernes el primer edil en su encuentro con los medios de comunicación estas dos premisas son las que han guiado la confección de la oferta municipal para negociar el pago de los 350 millones de euros más intereses a los propietarios de los terrenos de Serra Gelada que el TSJCV estimó en sentencia firme debían ser damnificados por sus propiedades.

A tenor de estos condicionantes Pérez ha presentado una guía de pagos que principalmente, tal como adelantó INFORMACIÓN, estiman un pago inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026, una cuestión posible ahora mismo por el préstamo de 55 millones solicitado al fondo de impulso del Ministerio de Hacienda, por lo que Benidorm se vería liberado de un forzoso déficit. Todo ello en base a la senda presentada y dirimida hace unos días con Murcia Puchades.

Acuerdo tras varios días de negociaciones

Por tanto esta última circunstancia también es equivalente a la que defiende Murcia Puchades en su propuesta y que este jueves adelantó INFORMACIÓN. El calco de ambas suscita concluir que las negociaciones llevadas a cabo hace unos días dieron como resultado un pacto entre ayuntamiento y mercantil después de varios encuentros indagando un punto en común asumible para el conjunto.

Pérez abundó en su rueda de prensa en que se establece un periodo de carencia para el resto de la deuda, unos 293 millones de euros, un paréntesis en el que, sin embargo, los deudores tendrán que pagar los intereses devengados por la suma principal.

Otro condicionante que sostiene la fórmula es que el Ayuntamiento podrá eximir de intereses la etapa desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026. Estas dos líneas son iguales que las que muestran los acreedores dentro de su hoja de ruta.

El primer edil explicó que finalizado el periodo de carencia, el Ayuntamiento abonará a los propietarios antes del 31 de diciembre de cada año, hasta la cancelación total de la deuda, una cantidad económica que no podrá ser inferior al 8% de recursos corrientes ordinarios del presupuesto. Por poner un ejemplo si este año fuera incluido, que no lo es, serían 12 millones de los 147 del presupuesto de 2026.

Terrenos para dar en pago

Para añadir una guía más a los pasos que se van a dar el primer edil adoptó también la iniciativa presentada por la empresa propietaria en la que se confiere la posibilidad de pagar los intereses cercanos a 70 millones en dación en pago de terrenos, operación que obligatoriamente tendrán que aceptar las mercantiles durante los primeros cinco años.

Los ámbitos que han establecido los técnicos municipales son una copia o una entente dual y confirman que la presentación de estas premisas son fruto de un acuerdo a dos. Estas comprenden el Sector PP2/1, Sector Murtal 2, PP Ensanche Levante y PAU 1. El primero es la bolsa de terrenos que sube desde la playa de Poniente cuyo desarrollo ha sido explosivo en los últimos años y que abre la ciudad por una lugar en ciernes y que ahora acumula altas torres de lujo comenzando por el Intempo y las construcciones de la empresa TM.

El Murtal 2 se sitúa a continuación, también tomando como referencia Poniente con afectaciones entre las avenidas entre las avenidas Colombia, Guatemala y la del Moralet. Es igualmente una zona en expansión con alto valor inmobiliario. El PP Ensanche Levante se sitúa al este de la ciudad detrás de los últimos hoteles de la línea que corresponde a la citada playa. Es la última bolsa de suelo a desarrollar allí y está pendiente de un PAI (Plan de Actuación Integrada). Es el conocido popularmente como plan Armanello y abarca casi unos 600.000 metros cuadrados donde se prevé la construcción de 20 hoteles y 2.300 viviendas. Por último el PAU 1, también en Poniente y ligado a otras actuaciones como la del Murtal.

Las consideraciones del consistorio según ha subrayado el alcalde se centran en daciones de pago con terrenos por valor de los 70 millones (67 según el ayuntamiento) de intereses generados. Es esta una condición a admitir por las mercantiles de manera obligatoria en los primeros cinco años y en ella se basa el municipio para aminorar la deuda en gran cuantía.

Precio por metro cuadrado

Los solares deben ser de aprovechamiento urbanístico, libre de cualquier carga, tal como reflejan los documentos de las dos partes. El precio del metro cuadrado será el que estipule el mercado, un justiprecio o si no hay acuerdo el que considere la oportuna tasación, según ha confirmado el mandatario municipal. En este punto, la propuesta de los acreedores a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN anota que el canje del aprovechamiento no podrá exceder de los 585/m².

Además de este pago en especie del importe correspondiente a los intereses, el acuerdo municipal también plantea la posibilidad de realizar sucesivas daciones en pago destinadas a la reducción de la deuda (principal más intereses que se devenguen después del 1 de enero de 2027), mediante la cesión acordada de terrenos de titularidad municipal. En este caso, a diferencia de la anterior propuesta, su aceptación no será obligatoria por parte de la propiedad.

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El Ayuntamiento de Benidorm debatirá el próximo martes en pleno la propuesta municipal de acuerdo para hacer efectivo el pago de la cantidad fijada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana por el suelo del APR7 de la Serra Gelada, un acuerdo que permitirá que este suelo protegido del Parque Natural pase de estar en manos privadas a ser “patrimonio del pueblo de Benidorm, garantizando así su protección para el presente y el futuro de los benidormenses”, ha reiterado Pérez.