Altea entra de pleno derecho en el programa Senderos Azules por sus rutas de Cap Negret y la desembocadura del río Algar

El municipio de Altea se incorpora de pleno derecho al programa nacional de Senderos Azules de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) tras obtener dos de estos reconocimientos por el sendero litoral ‘Aflorament Volcànic de Cap Negret i Platja de l’Olla’ y el sendero fluvial ‘Zona Humida de la Desembocadura del Riu Algar’.

Los concejales de Medio Ambiente, Jose Orozco, y de Playas, Aurora Serrat, recogieron en Cullera las dos banderas que acreditan este reconocimiento que sitúa a Altea entre los municipios que destacan a nivel nacional por su compromiso con la conservación del entorno natural y la promoción de un turismo sostenible. El distintivo Sendero Azul reconoce la excelencia ambiental y el uso sostenible del territorio, consolidándose como una referencia en la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico.

Estas cualidades “han sido valoradas por un jurado multidisciplinar compuesto por investigadores, profesorado universitario y especialistas en medio ambiente, salud, turismo, accesibilidad y actividad física que se ha encargado de conceder los galardones y que ha destacado tanto el itinerario que recorre el litoral de Cap Negret como el que discurre por la desembocadura del río Algar”, según ha explicado este viernes el responsable municipal de Medio Ambiente, quien ha manifestado que “estamos muy contentos de estos dos galardones de Sendero Azul” y ha explicado que el sendero litoral del Afloramiento Volcánico de Cap Negret y la Playa de la Olla “tiene una longitud de 1.930 metros entre la senda litoral de Cap Negret y el Cuartel de Carabineros discurriendo junto a las aguas del Parque Natural de Serra Gelada”. Al respecto, Jose Orozco ha indicado que a lo largo del trayecto “se pueden encontrar espacios de gran interés natural y paisajístico, como el Monumento Natural del Afloramiento Volcánico y la playa fósil de Cap Negret, la playa de la Olla, el Cuartel de Carabineros, el Camino Real y el entorno de Villa Gadea más la ‘Illeta’ de la Olla”.

Sobre el segundo sendero reconocido, Orozco ha explicado que la Zona Húmeda de la Desembocadura del Río Algar “tiene el sendero fluvial en una ruta circular de 3.900 metros que conecta la desembocadura con el Puente de Sogai y que atraviesa peatonalmente el antiguo viaducto de FGV”. Del mismo, el concejal ha destacado que es un sendero “pionero porque transcurre junto a aguas continentales”.

Foto de familia de los representantes de los pueblos valencianos galardonados con la bandera de Sendero Azul / INFORMACIÓN

Recuperación ambiental de la desembocadura del río

Jose Orozco también ha destacado la inversión realizada para la recuperación ambiental de este espacio. “El sendero del río ha supuesto una inversión de casi un millón de euros gracias a una subvención europea, que ha permitido erradicar la caña invasora, mejorar la resiliencia frente a inundaciones y plantar más de 8.000 ejemplares de vegetación de ribera”, ha indicado.

Además, el concejal ha subrayado la importancia de este entorno para la ciudadanía. “Es un espacio muy cercano al núcleo urbano y de gran interés ecológico, socioeconómico, cultural y recreativo. Su proximidad lo convierte en un lugar ideal para el paseo y la práctica de actividades deportivas al aire libre”.

Dos ciudadanos pasean por el sendero fluvial del río Algar. / INFORMACIÓN

Orozco ha explicado que los Senderos Azules ·”forman parte de una iniciativa de ámbito nacional impulsada por ADEAC, la misma entidad que coordina el programa de Banderas Azules en playas y puertos deportivos. Este reconocimiento se concede a itinerarios que destacan por la recuperación de espacios naturales, la educación ambiental, la accesibilidad y la promoción de un uso responsable del entorno”.

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Por último, el concejal ha aseverado que Altea “es uno de los dos únicos municipios de la provincia de Alicante que cuentan con dos senderos distinguidos con esta bandera, consolidando así su apuesta por la conservación del paisaje y el desarrollo de un turismo sostenible ligado a la naturaleza” y ha añadido que la Comunidad Valenciana “ha obtenido este año 31 galardones de Sendero Azul en total”.