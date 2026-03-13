Benidorm acerca a la ciudadanía el ciclo integral del agua y la gestión hídrica con la Semana del Agua

Del domingo 22 de marzo al miércoles 1 de abril, Benidorm acogerá una nueva edición de la Semana del Agua, una iniciativa organizada conjuntamente por el Ayuntamiento y Veolia, concesionaria del Ciclo Integral del Agua en la ciudad. Durante más de una semana se desarrollará una amplia programación de actividades con el objetivo de acercar a la ciudadanía la importancia del agua y el funcionamiento de su gestión en el municipio.

La programación incluye exposiciones, visitas a la depuradora y a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), representaciones teatrales, catas de agua guiadas, programas de radio, actividades educativas para escolares y visitas al museo al aire libre de la Sequia Mare. Además, se presentará el proyecto de huella hídrica del municipio, una iniciativa dirigida a empresas y medios que mostrará el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos hídricos.

“Escape room para escolares”

La Semana del Agua comenzará el domingo 22 de marzo con la inauguración de la exposición “El agua que impulsa Benidorm”, instalada en la avenida del Mediterráneo, donde se mostrará la evolución del agua en la ciudad: su pasado, su presente y los retos de futuro.

Durante los días siguientes se desarrollarán numerosas actividades dirigidas especialmente a escolares, como el “escape room” educativo sobre el ciclo del agua, visitas a las instalaciones de tratamiento y la representación de la obra “La gota viajera”, pensada para explicar de forma didáctica cómo funciona el ciclo del agua.

También se celebrarán jornadas técnicas, visitas guiadas y catas didácticas de agua, así como programas especiales de radio centrados en la gestión hídrica. En los últimos días de la programación se abordará además el papel del agua reutilizada, con una visita a las obras que se están ejecutando en la zona de Poniente.

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La programación concluirá el 1 de abril con la presentación del Centro de Interpretación Sequia Mare, un nuevo espacio dedicado a poner en valor el patrimonio hidráulico y la historia del agua en la ciudad.